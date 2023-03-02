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玻利維亞男子受困亞馬遜雨林31天 靠喝尿吃昆蟲倖存

2023/3/2 05:00
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（中央社玻利維亞拉巴斯1日綜合外電報導）玻利維亞一名男子最近聲稱，他獨自受困在亞馬遜雨林中一個月，期間他以昆蟲為食，用靴子收集雨水，並且飲用自己的尿液，得以存活下來。

法新社及英國廣播公司（BBC）報導，玻利維亞30歲男子阿科斯達（Jhonatan Acosta）1月時與4名朋友在該國北部打獵時，獨自一人在亞馬遜雨林走失，在林中待了31天後倖存。

阿科斯達告訴Unitel TV：「了解求生技術，對我有很大幫助：我必須吃昆蟲，飲用我的尿液，食用蚯蚓。我被動物攻擊。」

據報導，阿科斯達1月25日在亞馬遜雨林走失，他的家人在1月底通報他失蹤，在過了整整一個月後，搜救團隊於2月25日找到他。

他告訴Unitel TV，當他在亞馬遜雨林走失期間，有一半的時間都在下雨。他使用自己的橡膠靴，盡可能收集雨水。

但沒有雨水時，阿科斯達只能飲用自己的尿液。他回憶說：「我向神明求雨。如果當時沒有下雨，我不會存活下來。」

據報導，如果阿科斯達所言屬實，他可能會是獨自在亞馬遜雨林中倖存最久的人之一。（譯者：陳正健）1120302

#阿科斯達
#亞馬遜雨林
#玻利維亞
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