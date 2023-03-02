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G20外長會議聚焦俄烏 莫迪籲各國消除歧見

2023/3/2 16:19（3/2 16:45 更新）
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印度總理莫迪2日在G20外長會議開幕式指出，全球治理已然失敗，呼籲藉由這次會議消除各國對俄烏戰爭的歧見。（圖取自twitter.com/g20org）
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（中央社新德里2日綜合外電報導）印度總理莫迪今天在G20外長會議開幕式指出，全球治理已然失敗，呼籲藉由這次會議消除各國對俄烏戰爭的歧見。外界預期俄烏戰爭將成為此次G20外長會議焦點。

綜合法新與路透社報導，莫迪（Narendra Modi）今天在新德里舉行的20國集團（G20）外交部長會議開幕式的預錄聲明中說：「過去幾年經歷的金融危機、氣候變遷、疫情、恐怖主義與戰爭，清楚地表明全球治理已然失敗。」

莫迪說：「我們這場會正值全球嚴重分歧…對於如何能夠解決這些問題，我們都有自己的立場和觀點。然而，身為世界主要經濟體，我們也應對沒有與會的國家負起責任。」

今年擔任G20輪值主辦國的印度拒絕將俄烏戰爭歸咎於俄羅斯，並尋求外交解決方案，同時大幅增加俄羅斯石油採購量。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）均出席此次G20會議，這也是兩人自去年7月以來首度同台，但兩人會談可能性不高。

外傳中國正考慮向俄羅斯提供武器，令西方國家代表感到擔憂，預期將藉這次外長峰會阻止北京介入俄烏戰爭。

過去一年印度始終拒絕譴責俄國入侵烏克蘭，與俄羅斯間長年穩固的安全關係，讓印度這次主辦G20會議處於尷尬外交處境。

不過，歐盟外交暨安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）表示，他相信印度會藉這次會議「讓俄羅斯明白這場戰爭必須結束」。（譯者：張茗喧/核稿：陳亦偉）1120302

#G20
#俄羅斯
#烏克蘭
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