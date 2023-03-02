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土耳其強震23天後 哈士奇犬奇蹟獲救狀況良好

2023/3/2 18:51
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（中央社伊斯坦堡1日綜合外電報導）土耳其南部接壤敘利亞的地區2月6日發生規模7.8強震後，迄今土敘兩國有5萬多人喪命，但搜救人員在災後23天，仍奇蹟式救出受困瓦礫堆中的一隻哈士奇犬。

紐約郵報（New York Post）、法新社和英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，這隻名叫亞歷克斯（Alex）的哈士奇昨天在土耳其哈泰省（Hatay）安塔基亞（Antakya）附近的倒塌建物混凝土和瓦礫堆中獲救。

搜救人員在當地尋找為強震生還者建造臨時避難所的地點時，卻聽到狗的微弱叫聲。

土耳其多安通訊社（DHA）的影片畫面顯示，搜救人員從兩塊大型混凝土板之間，對受困的哈士奇呼喊吸引牠的注意，一個半小時後，他們將幸運生還的哈士奇救了出來，牠還跟在場的主人重逢。

亞歷克斯重見天日後已經喝水和進食，並被送到土耳其動物權利聯合會（Federation of Animal Rights）接受治療。

動物權利聯合會的一名志工告訴安納杜魯新聞社（Anadolu News Agency），亞歷克斯體重減輕很多，但其他方面狀況良好。（譯者：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1120302

#哈士奇
#亞歷克斯
#土耳其
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