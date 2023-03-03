思考俄烏戰爭下步驟 美國與烏克蘭軍官沙盤演練

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（中央社德國威斯巴登2日綜合外電報導）俄烏戰爭屆滿一年，戰事即將步入下一階段之際，官員今天表示，美國目前在德國為烏克蘭軍官主持戰爭計畫演習，協助他們思考接下來在戰場上的種種決策。

路透社報導，這場為期多天、桌面上的兵推模擬，在德國威斯巴登（Wiesbaden）美軍基地的設施舉行。而美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）今天也抵達此地進行訪問。

至於烏克蘭軍事人員於兵推期間預設戰場會出現哪些情況，美國官員拒絕談論，只說演習涉及思考訓練以及評估可能的軍事行動方案。

密利告訴隨行採訪的媒體說：「沒有人會坐在那裡告訴烏克蘭人往左還是往右、做這個或做那個。這並不是國際社會的工作。」

「我們做的只是建立一個架構和制度，讓烏克蘭人能夠自學，學習因應某種或多種不同的情況。」

俄羅斯去年2月24日全面入侵烏克蘭以來至今滿1年，各界都在揣測雙方在第2年戰事將採取何種攻勢。

美軍歐洲司令部司令卡沃里（Christopher Cavoli）告訴記者，「只要烏克蘭有需要」，美國會力挺到底。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1120303