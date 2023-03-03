美國知名律師謀殺妻兒案 陪審團認定有罪

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國南卡羅來納州知名律師梅鐸克（Alex Murdaugh）被控在自家狩獵莊園謀殺妻兒的案件，引發全球關注，今天陪審團認定他有罪。

法新社報導，54歲的梅鐸克出身顯赫，家族有不少人擔任過法官及律師。陪審團今天認定他用一把霰彈槍射殺兒子保羅（Paul），並用保羅在偌大家族地產上獵殺野豬的突襲步槍來擊斃妻子瑪姬（Maggie）。

法官紐曼（Clifton Newman）在陪審團做出判決後說：「有壓倒性證據顯示他有罪。」

陪審團在審案過程中，聽取了梅鐸克2021年6月7日謀殺家人，是因為他鴉片類藥物（opioid）成癮，多年來為買毒品從自家律師事務所和客戶身上盜取數百萬美元，而這項秘密就快紙包不住火。

儘管證據證明梅鐸克於案發前不久確實抵達現場，但作案槍枝至今下落不明，也沒有沾染血漬的衣物或其他直接證據來證明他就是凶手。

根據法官說法，梅鐸克每一項謀殺罪都面臨至少30年的有期徒刑。

上星期2天交互詰問期間，梅鐸克一再失控流淚，並矢口否認殺害52歲的妻子瑪姬和22歲的兒子保羅。

他承認偷竊並挪用公款，也承認在吸毒問題上撒謊。據他的委任律師說法，梅鐸克每週花5萬美元（約新台幣元154萬元）在毒品上，但梅鐸克說，他絕對不會殺害家人。（譯者：蔡佳敏/核稿：李佩珊）