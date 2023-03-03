南卡名律師殺妻兒案引熱議 凸顯人性也具教育意義

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社南卡瓦特波羅2日綜合外電報導）美國南卡羅來納州律師梅鐸克被控在自家莊園謀殺妻兒，今天遭陪審團認定有罪。這宗離奇案件引發全球關注，專家指出，這凸顯出某種人類心理特質，也具法律教育意義。

美聯社報導，梅鐸克（Alex Murdaugh）是南卡羅來納州一位知名律師，他的妻子與小兒子在2021年6月7日遭到槍殺身亡。但當局表示，調查發現，梅鐸克從大多來自窮客戶的和解金當中竊取數以百萬計美元，並安排自己遭到謀殺未遂，好讓還活著的大兒子能獲得1200萬美元壽險給付。

整起事件充滿謎團，長達一年多的抽絲剝繭過程，提供犯罪實例迷、感興趣的旁觀者及許多其他人最新熱門話題。本案費時6週開庭審理，陪審團只花了不到3小時就做出有罪決定。

專家表示，這起美國小鎮社會事件之所以演變為國際好奇目光的關注焦點，凸顯人類一種心理特質，也就是事件若能讓人們從中對威脅的認知獲得相關資訊，就會吸引人注意。一些法律觀察家也在審判過程中，見到一個重要的教育機會。

丹麥阿爾胡斯大學（Aarhus University）娛樂性恐懼實驗室（Recreational Fear Lab）研究員史克利夫納（Coltan Scrivner）指出，人類想要避免被愚弄的欲望，已經發展成天生對於危險跡象感到好奇。而當陰謀事件涉及像梅鐸克一家這樣有錢有勢的人，這種好奇心又格外強烈。

美國伊利諾衛斯理大學（Illinois Wesleyan University）心理學教授維卡瑞（Amanda Vicary）表示，人們對犯罪實例的著迷，主要來自對自我保護教訓感興趣的女性。她說，許多追蹤這起案件的人，可能潛意識自問個人生活中有哪些需要注意的事。

此外，梅鐸克一案牽涉許多層面，包括難以理解的事件、刑事鑑定、家庭、財務等，吸引對不同議題感興趣的人。維卡瑞說：「大多數熱門的真實犯罪故事，可能只有其中1、2個元素；但本案當中，每種因素都參雜一些。」

南卡羅來納州女教師楚斯達爾（Stephanie Truesdale）也是本案粉絲，她甚至把主要人物做成針織玩偶，在網路上瘋傳。

楚斯達爾表示，這起事件關於一個有錢人家庭墜入不幸，加上出現許多意外發展，因此一開始就吸引她注意。她還說，南卡的法律系統會如何對待「自己人之一」，令她格外感興趣。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

南卡羅來納州受害人援助網（South Carolina Victim Assistance Network）法律主任福特（Sarah Ford）表示，她發現到人們想要更了解與本案有關的法律程序。她與前南卡州議員諾瑞爾（Mandy Powers Norrell）最近在YouTube直播一小時討論這起案件，吸引600人共襄盛舉。

福特說，本案庭審過程引起的討論，可以讓人們對於犯罪常抱有的錯誤觀念有所改變。此外，儘管有錢人被指控殺害妻兒的這種事，可能令人們震驚，但也提升人們對於家暴情形普遍等議題的關注。（譯者：張正芊）1120303