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北溪管線漏氣
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紐時：美宣稱獲新情報顯示 親烏團體炸毀北溪管線

2023/3/8 00:10（3/8 07:52 更新）
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紐約時報報導，美國官員檢視的新情報顯示，去年波羅的海北溪天然氣管線遭炸毀一案，是一個支持烏克蘭的團體所為。圖為北溪2號管線第4處洩漏點。（圖取自瑞典海岸防衛隊網頁kustbevakningen.se）
紐約時報報導，美國官員檢視的新情報顯示，去年波羅的海北溪天然氣管線遭炸毀一案，是一個支持烏克蘭的團體所為。圖為北溪2號管線第4處洩漏點。（圖取自瑞典海岸防衛隊網頁kustbevakningen.se）
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（中央社紐約7日綜合外電報導）紐約時報今天報導，美國官員檢視的新情報顯示，去年波羅的海北溪（Nord Stream）天然氣管線遭炸毀一案，是一個支持烏克蘭的團體所為，但沒有證據顯示烏克蘭當局涉入此事。

俄羅斯與德國之間的北溪天然氣管線去年9月因水下爆炸嚴重受損，瑞典檢方表示，調查人員在受損的地方發現爆炸物痕跡，證實遭到人為蓄意破壞。

根據紐約時報，美國官員檢視的前述新情報資料將有助判定這項破壞行動的責任，但他們並未發現證據顯示烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）或他的重要親信涉及此事，或者破壞分子是受烏克蘭政府官員的指示行動。

美國官員說，目前對這些破壞分子所知仍有限，這些新情資只顯示，他們反對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir V. Putin），但並未明確說明這個團體成員的資料，以及是誰指示或付錢要他們發動這項攻擊。

這些官員不願多透露這項情報資料的性質，以及是如何取得。他們表示，尚未就此作出確切結論。（譯者：林治平）1120308

從俄羅斯通往歐洲的北溪天然氣海底管線北溪1號和北溪2號管線，去年9月出現漏氣現象。（中央社製圖）
從俄羅斯通往歐洲的北溪天然氣海底管線北溪1號和北溪2號管線，去年9月出現漏氣現象。（中央社製圖）
#北溪天然氣管線
#烏克蘭
#美國
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