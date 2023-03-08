英國知名建築師奇柏菲爾德 榮獲普利茲克建築獎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約7日綜合外電報導）凱悅基金會今天宣布，69歲的英國建築師暨城市規劃師奇柏菲爾德榮獲2023年普利茲克建築獎，獲獎原因是他「永恆的現代設計正視了氣候急迫性、改變社會關係並且重振城市」。

法新社報導，奇柏菲爾德（David Chipperfield）表示，成為第52位普利茲克建築獎（Pritzker Architecture Prize）獲獎者，令他「欣喜若狂」。

凱悅基金會（Hyatt Foundation）在聲明中引述奇柏菲爾德的話說：「我把這個獎項視為一種鼓勵，不僅讓我持續關注建築本質和其意義，同時也關注我們身為建築師，為因應氣候變遷和社會不平等生存挑戰所做貢獻。」

奇柏菲爾德以舊建築翻修與重建聞名，翻新這些建築以適應現代，同時尊重它們的歷史、文化並保護自然環境。

奇柏菲爾德的代表作之一是重建德國柏林的「新博物館」（Neues Museum），這座興建於19世紀的博物館在二次世界大戰中遭大肆破壞；此外，奇柏菲爾德也重建了16世紀的威尼斯地標「舊行政官邸大樓」（Procuratie Vecchie）。

普利茲克建築獎暨凱悅基金會主席普利茲克（Tom Pritzker）說：「他自信而不傲慢，堅持不隨波逐流，兼具傳統與創新，為歷史和人類服務。」

普利茲克建築獎1979年首次頒發，被譽為建築界的「諾貝爾獎」，英國的佛斯特（Norman Foster）、日本建築師磯崎新以及印度的多希（Balkrishna Vithaldas Doshi）都曾獲此殊榮。（譯者：張茗喧/核稿：劉文瑜）1120308