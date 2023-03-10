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川普將出版名人來函 分享與歐普拉、英女王對話

2023/3/10 23:21
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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國前總統川普和出版商今天說，一些世界大人物如美國前總統尼克森（Richard Nixon）、北韓領導人金正恩和脫口秀主持人歐普拉寫給川普的150多封信，4月將集結成冊出版。

法新社報導，這本名為「給川普的信」（Letters to Trump，暫譯）尺牘集，收錄了外國領導人、媒體人物、運動員和產業界大亨寫給川普（Donald Trump）的「美妙而且經常是私密」的信函。

贏家團隊出版社（Winning Team Publishing）創辦人高爾（Sergio Gor）對法新社發表聲明說：「總統、王室成員、名流和商業大亨有何共同點？那就是他們都喜愛川普。」

聲明中說：「川普早在步入政壇之前就有非凡的人生，但沒有任何一本書如同『給川普的信』一般，凸顯出川普具有代表性的人脈關係。因此我們非常高興能與讀者分享。」

這本書收錄跨越40年間的來函，包括歐普拉（Oprah Winfrey）曾在2000年對川普說：「我們不競選公職太可惜了。我們會是多好的搭檔啊！」

歐普拉這麼說，是因為川普在先前寄給她的信中，提到自己所著「我們理應擁有的美國」（The America We Deserve，暫譯）一書的節錄內容，當中說歐普拉是他理想的副總統人選。川普目前正在競選下屆美國總統。

美國政治網站Axios報導，現年69的歐普拉告訴現年76歲的川普，那些話讓她「有點感動」。

這些公諸於世的信函是由川普親自挑選。其中許多是當他仍只是曼哈頓（Manhattan）一名地產商和電視實境秀明星時，一些同樣是流行文化界的巨星寫給他的信。當時川普的形象較有魅力，比較不會激起兩極反應。

諸如美國流行樂天王麥可傑克森（Michael Jackson）、硬漢演員克林伊斯威特（Clint Eastwood）和職籃球星歐尼爾（Shaquille O'Neal），都在這本320頁的精裝書中占有重要篇幅；還有去年9月辭世的英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）。（譯者：張佑之/核稿：張正芊）1120310

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