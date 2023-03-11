澳洲小鎮遇破紀錄洪災 當局急派直升機疏散

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（中央社雪梨11日綜合外電報導）澳洲一處偏僻城鎮遇破紀錄洪災，水位急速上升，當局發布緊急疏散的「最終警告」，救難人員今天駕駛直升機將當地居民撤離。

綜合法新社和路透社報導，警方今天表示自從本週稍早的豪雨引發洪水以來，直升機和其他飛機過去數天已從距離昆士蘭州首府布里斯本西北約2115公里處的海灣地區（Gulf Country）偏僻城鎮伯克敦（Burketown）撤離53人。

當地約有200人居住。建築物目前已被混濁的泥水包圍。根據救難單位提供的空拍畫面，亞伯特河（Albert River）的河水氾濫，使大範圍地區變成水鄉澤國，僅剩樹梢露出水面。

警方表示，小鎮約半數住宅已被淹沒。

昆士蘭州警方表示，截至今天上午僅剩約100人仍留在鎮上，直升機正在撤離更多人員前往安全處避難。氣象預報顯示，當地的河流明天將上漲至最高水位。

當地伯克郡公所（Burke Shire Council）對居民發布最終警告，表示「水勢現階段難以預測，且正在迅速上漲。我們強烈建議居民撤離」，要居民打包行李，並警告今天過後將不再有撤離班機。

昆士蘭州氣象局表示，當地豪雨讓亞伯特河已達2011年3月的6.78公尺最高水位紀錄；雨勢目前已緩解。

水位昨天已突破7公尺，但根據預報，要到明天才會達最高水位。（譯者：戴雅真/核稿：陳亦偉）1120311