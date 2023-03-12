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沙烏地阿美石油去年獲利近5兆創紀錄 人權團體不滿

2023/3/12 21:21
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（中央社利雅德12日綜合外電報導）沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）今天宣布，去年獲利1611億美元（約新台幣4兆9700億元）刷新紀錄，此說引來人權團體憤怒回應，並警告氣候變遷將造成嚴重破壞。

法新社報導，能源巨擘沙烏地阿美石油公司的股權多為沙烏地阿拉伯國有，是全球市值第2高的公司，僅次於蘋果（Apple Inc）。

公司提供沙國股市的文件指出，2022年淨利從2021年的1100億美元增長46%。

這是沙烏地阿美2019年成為上市公司後的最佳表現，文件指出，「主因是原油價格和販售量提高，以及更穩健的煉油利潤」。

全球能源價格在2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭之後飆漲。

觀察全球人權問題的國際特赦組織（Amnesty International）秘書長卡拉馬爾德（Agnes Callamard）發聲明表示：「化石燃料是氣候危機的單一最大推手，一家公司竟透過販售化石燃料，一年獲利超過1610億美元，這項結果令人震驚。」

「更怵目驚心的是，這種盈餘是在全球生活成本危機期間，以及在俄烏戰爭導致能源價格上漲的臂助下積累而成。」

國際特赦組織形容，沙烏地阿美去年獲利總額是「歷來單一企業在單一年度公布的最高金額」，還說這筆獲利「應該用於資助以人權為基礎的再生能源轉型」。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1120312

#沙烏地阿美石油公司
#沙烏地阿美
#國際特赦組織
俄烏戰爭
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