日本網紅參議員剛被開除 警方已申請逮捕令

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京16日綜合外電報導）昨天剛被日本參議院「開除」的51歲網紅參議員GaaSyy（本名東谷義和），警視廳認為他涉嫌違反「暴力行為等處罰法」等罪，今天傳出已向法院申請逮捕令。

日本朝日電視台報導，東谷今天下午在直播上說，「已做好一輩子都不回國的準備」，再度表達不打算返回日本。

日本放送協會（NHK）報導，東谷目前仍滯留海外，警視廳也將請求外務省對其發布護照繳回命令。

東谷因長期滯留阿拉伯聯合大公國缺席參議院會議，遭處罰須在議場內致歉後也未現身，3月15日被參議院全體會議開除，自此失去議員資格。

東谷過去在影音平台不斷恐嚇及中傷公眾人物及企業家，涉嫌恐嚇及妨害名譽等罪遭刑事告訴；警視廳從2022年12月後就持續籲請東谷配合接受偵訊，今年1月也前往管理東谷在影音平台所獲收入的公司相關人士處搜索。

不過，東谷至今一次也未配合警方偵訊，參與調查的相關人士透露，警視廳以東谷涉違「暴力行為等處罰法」等，已向法院申請逮捕令。應該是警方判斷為了進行調查，有必要逮捕東谷。

另外，有關影片製作與編輯，警方也向法院申請另一張逮捕令，欲逮捕東谷友人、40多歲公司經營者。

警視廳取得逮捕令後，將透過警察廳請求外務省對東谷發布護照繳回命令，待東谷返國將進行逮捕。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1120316