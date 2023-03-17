巴西原民保護區非法礦區整頓 救出被騙賣淫少女

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（中央社記者唐雅陵聖保羅16日專電）巴西政府1月以來在亞諾馬米原住民領地展開「解放行動」，羅賴馬州聯邦警察14日在此原住民領地河域夜間巡邏時，在一艘船上救出一名受騙到非法礦區當廚師、結果被迫賣淫的15歲少女。

聯合國人權事務高級專員辦公室（OHCHR）先前即多次提醒巴西政府，巴西最大原住民保護區「亞諾馬米（Yanomami）原住民領地」面臨嚴重人道主義危機。亞諾馬米原住民瘦骨嶙峋的圖像則是震驚國際社會。

巴西媒體報導，上述獲救少女的母親2月12日已向羅賴馬州（Roraima）刑警單位報案說家中有人失蹤。

獲救少女告訴警方，在社群媒體認識的網友介紹她到亞諾馬米原住民領地的非法採礦區當廚師，獲承諾可月入巴西幣5800元（約新台幣3萬3786元）。

少女受到高薪誘惑馬上答應，隔天就有一輛高級轎車接她搭乘小飛機前往目的地，沒想到一到那裡就被迫賣淫，一晚最多得接16名客人。

詐騙集團強迫少女每晚去採礦區的舞廳接客，並威脅她如果不去就殺了她，甚至連她的家人也會遭殃。

協助聯邦警察辦案的青少年監護委員會委員羅查（Franco Rocha）指出，該名少女在礦區待了一個多月，除了女孩遭受的暴力，聯邦警察也在調查參與詐騙婦女和少女在羅賴馬州礦區賣淫的犯罪組織。

根據少女陳述，當她抵達礦區時，還看到許多和她差不多年齡的其他少女，輪流被帶到舞廳。除了經常受到死亡威脅，女孩們只有在接完所有客人後才能獲得微薄的報酬。

羅查指出，少女是在一名船夫幫助下成功逃離礦區。青少年監護委員會將協助她接受心理諮詢和人身保護，安排她重返學校，並輔導她和家人加入社會福利專案，改善家庭社會經濟條件，讓她不再需要賺錢貼補家用。

負責辦案的聯邦警察警官邦泰姆（Marco Bontempo）表示，這是警方第一次發現有如此明目張膽通過社群媒體，甚至提供豪華交通工具，拐騙少女在亞諾馬米原住民領地賣淫的犯罪集團活動。

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由於缺乏國家和社會援助，亞諾馬米原住民領地長久處於衛生和人道危機中。自1月20日以來，巴西政府展開「解放行動」，聯合聯邦警察、環保署、軍方和國家原住民基金會（Funai），派遣衛生專業人員和發放食品籃，並摧毀非法採礦者使用的船隻、小飛機、槍械和其他設備。

據估計，亞諾馬米原住民領地居住大約3萬名原住民，至少2萬名非法採礦者；巴西政府的打壓行動開始後，已有許多採礦者逃離原住民領地。（編輯：馮昭）1120317