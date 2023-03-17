丹麥大學地下室9000多件人腦標本 世界最大收藏

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（中央社丹麥奧登斯17日綜合外電報導）丹麥奧登斯大學（University of Odense）一座地下室的牆壁上排列著無數個架子，架子上放著9000多件人腦標本，據信是世界最大規模的人腦標本收藏。

法新社報導，這間地下室內有9479件人腦標本，是從精神病患的屍體中取出，收集行動橫跨40年，至1980年代才停止。

這些人腦標本用福馬林保存，裝在標有數字的白色大桶子裡，是丹麥著名精神科醫師史卓格林（Erik Stromgren）一生收集成果。

精神病學史專家瓦克齊克拉格（Jesper Vaczy Kragh）向法新社解釋，這些人腦標本收集始於1945年，像是「一種實驗性研究」。

瓦克齊克拉格說，史卓格林和他的同事認為，「也許他們可以找到關於精神疾病發生部位的資訊，或是以為可能會在這些人腦中找到答案」。

這些人腦來自丹麥各地精神病院，當時病患死亡後，屍體會進行解剖。但這麼做從未徵求過死者或家屬同意。

瓦克齊克拉格指出：「這些是公立精神病院，外界也沒人對這些公立機構內發生的事提出疑問。」

在當時，病人權利並非優先考量。哥本哈根大學（University of Copenhagen）的研究人員說，當時人們反而認為，需要保護社會免於精神病患傷害。

從1929年到1967年，丹麥法律要求被送入精神病院的人必須絕育。且直到1989年，精神病患若要結婚，必須取得特殊豁免。

這批人腦標本負責人、病理學家尼爾森（Martin Wirenfeldt Nielsen）指出，過去丹麥人死亡後都要解剖驗屍。「這只是當時文化的一部分，驗屍不過是另一道醫院程序。」

由於丹麥的死後程序演變，加上對於病人權利的意識抬頭，使得1982年起不再有新的人腦標本加入這批收藏。

但之後關於如何處理這批人腦標本，有了漫長且激烈的辯論。丹麥國家倫理委員會最終裁定，這些標本應該予以保留，並用於科學研究。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）1120317