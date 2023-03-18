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謝烏克蘭抗俄 摩爾多瓦總統慶幸本國無戰爭之險

2023/3/18 17:07
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（中央社摩爾多瓦基希涅夫17日綜合外電報導）摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）今天表示，儘管她說過，俄羅斯意圖破壞摩爾多瓦穩定，但在俄烏戰爭進行下，她認為摩爾多瓦並無捲入戰火的危險。

路透社報導，桑杜在國會發表演說時提出號召，為烏克蘭英勇抵抗俄軍一年多喝采的同時，籲請摩爾多瓦人民團結支持當局爭取加入歐洲聯盟（EU）的行動。

她告訴國會議員：「在烏克蘭應戰的情況下，摩爾多瓦並無捲入戰火的危險。」

她說：「我要請國民放心，摩爾多瓦目前並無任何戰爭危險。在烏克蘭堅持抵抗因而對摩爾多瓦形成保護的情況下，俄軍無法入侵我國。我們感謝烏克蘭人民的勇氣及對自由的熱愛。」

摩爾多瓦是人口260萬的小國，位於烏克蘭和羅馬尼亞之間，目前面臨諸多問題，包括能源危機以及貧窮和社會緊張加劇，這些問題又因俄烏戰爭而惡化。

桑杜再次指控俄羅斯企圖破壞摩爾多瓦穩定，但俄方始終否認。

俄國在摩爾多瓦分離地區外聶斯特（Transdniestria）駐有軍隊，桑杜說，俄國將不斷企圖「自內部」破壞摩爾多瓦穩定；她並讚揚執法單位遏止製造混亂的圖謀。

摩爾多瓦當局近數週來逮捕了若干被指親俄的活躍人士，並說這些人企圖入境摩國。同時摩國親俄政黨也在首都基希涅夫（Chisinau）發動數次抗議活動。

2020年當選總統的桑杜說：「只要我是總統，摩爾多瓦就會堅持不屈。到了2030年，摩爾多瓦應該能加入歐盟。我籲請所有政治勢力將加入歐盟當做最大利益所在，無條件支持這項行動。」（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1120318

#摩爾多瓦
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桑杜
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