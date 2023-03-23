沙烏地與伊朗外長齋戒月通話 同意近期會面

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社利雅德23日綜合外電報導）沙烏地阿拉伯今天表示，沙烏地與伊朗的外交部長今天通話迎接齋戒月來臨，兩人承諾將在「近期」見面，以落實具里程碑意義的雙邊和解協議。

法新社報導，沙烏地外交部在推特（Twitter）發表聲明說，沙烏地外長費瑟（Prince Faisal bin Farhan）致電伊朗外長阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian），兩人「趁著神聖的齋戒月互道恭喜」。沙烏地與伊朗的齋戒月都是從今天開始。

聲明提到：「兩位部長同意在近期舉行雙邊會議，為重啟兩國的大使館與領事館鋪路。」

沙烏地與伊朗3月10日出乎意料地宣布，兩國在中國斡旋下同意全面恢復中斷7年的外交關係。沙烏地官員表示，兩國外長預計將舉行的會面，是雙方宣布復交後的下一步。

2016年，沙烏地處決什葉派教士尼姆（Nimr al-Nimr），引爆這兩個中東宿敵之間一連串爭執點之一，伊朗抗議群眾隨後攻擊沙烏地外交使領館，促使利雅德當局與伊朗斷交。

根據沙烏地與伊朗的協議，以什葉派占多數的伊朗與以遜尼派為主的沙烏地將在兩個月內重啟大使館與使領館，並實踐逾20年前達成的安全與經濟合作協議。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1120323