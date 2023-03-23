烏軍預告反攻將到來 美方稱北京未大量軍援俄國

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圖為烏克蘭軍人2月24日在巴赫姆特開戰車。（路透社）

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（中央社基輔23日綜合外電報導）美國國務卿布林肯表示，中國雖對俄羅斯加強外交支持，但尚未提供大量軍事援助，另外，烏克蘭軍方聲稱在巴赫姆特鎮的俄軍筋疲力竭，將對他們發動逆襲。

●布林肯：中國尚未越線提供俄國大量軍援

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）22日表示，中國雖對俄羅斯加強外交支持，但尚未提供大量軍事援助。

布林肯在美國國會參議院一個委員會針對議員質詢中國是否已提供俄國「致命援助」時答稱：「當我們現在談話時，尚未發現他們越過那個界線。」

布林肯數週來公開警告，中國正考慮俄羅斯為烏克蘭戰事所提出的武器要求。也有些報導指出，中國公司已交運俄方數量有限的武器。

●俄軍師老兵疲 烏軍稱即將在巴赫姆特發動逆襲

烏克蘭陸軍總司令席爾斯基（Oleksandr Syrsky）23日誓言，即將對烏東巴赫姆特鎮（Bakhmut）附近「筋疲力竭」的俄軍發動逆襲。巴赫姆特是俄軍入侵以來，兩軍交戰時間最長的地點。

席爾斯基說，「侵略部隊的人力和裝備雖已減損，仍未放棄不惜代價攻占巴赫姆特的希望。俄國在此戰線的主要戰力是瓦格納傭兵集團（Wagner Group ）」。

席爾斯基在提到烏軍去年成功的逆襲經驗時說：「俄軍絕不手軟的結果是軍力大幅減弱，筋疲力竭，很快我軍就能利用這個機會發動逆襲，一如我軍在基輔、哈爾科夫（Kharkiv）、巴拉克列亞（Balakliya）和庫皮揚斯克（Kupiansk）附近的作法。」

巴赫姆特原本擁有大約7萬人口，但經兩軍數月激戰後，實際上城內已無平民。

●澤倫斯基視察赫松州 誓言重建住宅和民用基礎設施

烏克蘭去年11月從俄軍手中奪回烏克蘭南部赫松州（Kherson）首府後，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）23日前往赫松州視察，此州部分地區仍由俄軍控制。

澤倫斯基在社群媒體發文表示：「前往赫松州展開視察工作。由於俄軍全面入侵，波薩德-波克羅夫斯克村（Posad Pokrovske）的房屋和民用基礎設施遭到破壞。我與當地人討論他們面臨的問題以及需求。我們將恢復和重建一切被破壞的東西。」

他並說：「正在恢復電力和供水，正在重建醫療門診，人們正在返回家園。」

●世界銀行：烏克蘭戰後重建需求增至4110億美元

世界銀行（World Bank）22日表示，俄羅斯去年2月底侵略烏克蘭，一年多來，烏克蘭的重建和復甦需求已增至4110億美元（約新台幣12.5兆元）。

世界銀行與烏克蘭政府、歐洲聯盟執行委員會和聯合國共同進行這項評估，最新數字比去年9月估算的3490億美元增加不少。

最新評估預計烏克蘭政府需要140億美元用於今年的關鍵、優先重建工作和復甦投資。

根據評估報告，要滿足這些需求，除了烏克蘭政府已在2023年度預算案的安排外，另外還需要110億美元融資。（編輯：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1120323