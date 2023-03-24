不只與伊朗復交 沙烏地敘利亞復交在望

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沙烏地阿拉伯、敘利亞若達成復交協議，將是敘利亞及敘國總統阿塞德歷經十餘年內戰並遭孤立後，重新融入中東的重要一步。（路透社）

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（中央社杜拜23日綜合外電報導）據沙烏地阿拉伯及敘利亞雙方知情談判細節的官員們透露，沙、敘經俄國斡旋的談判後，已快要達成恢復外交關係的協議。

知情官員透露，雙方最近幾週在莫斯科及沙國首都利雅德舉行多輪協商，目前談判仍在進行。若沙烏地與敘利亞達成復交協議，將是敘利亞及敘國總統阿塞德（Bashar al-Assad）歷經十餘年內戰並遭孤立後，重新融入中東的重要一步。

「華爾街日報」認為繼中國本月成功斡旋沙烏地與伊朗這對伊斯蘭宿敵復交後，若沙烏地敘利亞也能在俄國促成下復交，將讓美國再次嘗到中東地緣政治重要進展時被晾在一邊的滋味。

沙烏地和敘利亞的官員表示，雙方目標是盡快達成復交協議，以便沙國外長費瑟（Faisal bin Farhan）能在4月底穆斯林慶祝齋月結束的開齋節後訪問大馬士革；但兩國官員仍不排除談判觸礁的可能。

沙國官方電視台今晚引述沙國外交部消息人士指出，已開始與敘利亞的談判，希望恢復為兩國提供必要的領事服務。

沙烏地2012年因阿塞德鎮壓國內阿拉伯之春示威潮及他在內戰中的作為而與敘利亞斷交。沙烏地還協助策動將敘利亞逐出阿拉伯聯盟（Arab League）、資助長年與阿塞德政府軍作戰的敘國反抗軍。

據沙烏地、敘利亞和其他相關阿拉伯國家官員透露，俄國政府在阿塞德上週訪問莫斯科時斡旋一項初步協議，之後敘利亞高層官員就往訪沙國。

按知情官員所稱，如沙敘達成復交協議，預計5月在沙烏地舉行的下一屆阿盟峰會，議程會排入就敘利亞重新融入中東及重建的相關表決。

一名伊朗官員和多位敘利亞政府顧問透露，在日前沙烏地與伊朗於斷交7年復交後，伊朗就鼓勵敘利亞與沙國也達成復交協議。知情官員表示，阿曼和約旦等其他阿拉伯國家也支持沙敘和解。

沙烏地與敘利亞若在俄羅斯斡旋下達成任何協議，也代表沙國王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）的又一次矚目外交作為。37歲的沙爾曼王儲每天代國王父親治國，已是沙國實際掌權人。沙爾曼王儲重設沙國與長年保護者美國間的關係，並自俄國入侵烏克蘭後與俄羅斯總統蒲亭、中國領導人習近平走得更近。

俄烏開戰以來沙爾曼王儲就一直避免選邊站，並以這場戰爭為契機和憑藉沙國全球最大石油輸國的籌碼，制定獨立外交政策。與敘利亞談復交也是沙爾曼王儲在中國斡旋與伊朗復交後所拍板。

華爾街日報認為，沙敘和解強化俄羅斯在中東的存在感。蒲亭介入敘利亞內戰對阿塞德政府具有決定性意義，他還拉攏沙烏地，讓盛產石油的俄羅斯得以和沙國領導的石油輸出國家組織（OPEC）各國結盟。

對美國而言，儘管他們仍是中東首屈一指的軍事和外交力量，但沙敘和解讓華府警醒中東影響力正在減弱。（譯者：陳亦偉）1120324