泰國流亡前總理戴克辛：若能返泰願入監服刑

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流亡海外的泰國前總理戴克辛說，若有機會返國的話，他已準備好在監獄服刑。（共同社）

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（中央社記者呂欣憓曼谷25日專電）流亡海外的泰國前總理戴克辛接受媒體專訪表示，如果他有機會返回泰國的話，他已經準備好在監獄服刑，因為他希望人生剩下來的幾年可以和家人相聚。

2006年9月19日，泰國軍方發動政變，當時在紐約參與聯合國大會的總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）被解職，軍方接管行政部門，戴克辛流亡海外，2008年戴克辛短暫回到泰國，之後又再度流亡海外。

泰國即將在今年5月14日舉行國會大選，戴克辛的么女貝東塔（Paetongtarn Shinawatra） 將代表為泰黨（Pheu Thai）出征總理一職，多個民調顯示貝東塔有高度的人氣。

戴克辛昨天在日本接受共同通信社（Kyodo News）專訪時表示，如果他可以返回泰國的話，他已經準備好在監獄服刑。戴克辛表示，他已經在外面服刑了16年，因為他無法和自己的家人相聚，「我已經受苦夠久了，如果要在一個小監獄服刑，我是ok的。」

戴克辛表示，在監獄服刑不是他該付的代價，但是他願意這麼做，因為他想和他的孩子還有孫子孫女相聚。

戴克辛有信心為泰黨在即將來臨的大選中可以獲得過半席次，因為民眾已經受夠了總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）的執政，但是即使是由為泰黨組成聯合政府，他也不會要求為泰黨尋求國會特赦他，因為這樣反對他的人會感到不高興。

戴克辛也對么女貝東塔擔任總理有高度信心，他認為貝東塔比他冷靜也比他有耐心，貝東塔已經準備好擔任總理一職。（編輯：黃自強）1120325