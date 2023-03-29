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西班牙總理訪中國 盼藉以推升國際地位

2023/3/29 23:52
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（中央社馬德里29日綜合外電報導）西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）今天動身訪問中國，在年底即將舉行勢均力敵的大選之前，他希望此行能顯示，西班牙在他任內已取得全球影響力。

法新社報導，在桑傑士往訪中國兩天的此時，西班牙準備在7月間接任歐洲聯盟（EU）輪值主席國，而這也有助於將西班牙投射在世界舞台上。

桑傑士此行將在明天出席眾所矚目的海南島博鰲亞洲論壇，然後他將前往北京會見中國國家主席習近平。他將是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情3年前爆發以來，第2位訪問中國的歐洲國家領袖，在他之前訪中的是德國總理蕭茲（Olaf Scholz）。

桑傑士上週曾說，習近平的邀訪證明，「在出現如此複雜的地緣政治困境期間，西班牙獲得了國際肯定」。

桑傑士與習近平的會談將聚焦在烏克蘭衝突，習近平對此試圖以調停者自居。桑傑士在動身出訪前說，全世界都應聽取中國的意見，以設法中止烏克蘭戰事。（譯者：張佑之/核稿：楊昭彥）1120329

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