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俄烏戰爭大量消耗彈藥 美將領警告美須做好準備

2023/3/30 11:57
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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國軍事首長今天警告，美國與另一強國之間的戰爭可能使彈藥消耗「破表」，要確保美國做好準備還有努力空間。

法新社報導，莫斯科2022年2月入侵鄰國烏克蘭以來，烏俄使用大量砲彈，讓人擔心對基輔提供大量砲彈的美國庫存是否足夠。

美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）告訴聯邦眾議院軍事委員會（House Armed Services Committee）：「烏克蘭讓我們學到重要教訓，在有限的區域戰爭中，傳統彈藥的消耗率也是很不得了。」

他說：「如果朝鮮半島發生戰爭，或者美國與俄羅斯、美國與中國之間爆發戰爭，彈藥消耗將會破表。」

「我們還有很大的努力空間，確保我們的…庫存足以應付真正的突發事件。」

陸軍副部長卡馬里奧（Gabe Camarillo）昨天表示，美國的目標是大幅提高砲彈生產。

他在美國陸軍協會（Association of the United States Army）研討會上表示：「我們正在…投資產能，14.5億美元用來提高155毫米砲彈產量，從目前的每月1萬4000枚增加到今年稍晚的2萬4000枚，這包括2028財政年度前產能增加6倍，來到每月超過8萬5000枚。」

卡馬里奧說，美國還試圖增加標槍飛彈（Javelin）和發射器，以及海馬斯多管火箭系統（HIMARS）彈藥的產量，這些裝備在俄烏戰爭發揮了關鍵作用。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1120330

#美國
#卡馬里奧
#密利
密利
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