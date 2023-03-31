芬蘭加入北約可強化歐洲安全 對蒲亭形成打擊

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（中央社布魯塞爾31日綜合外電報導）芬蘭準備在數天後加入北大西洋公約組織（NATO），以強化歐洲安全架構，並對俄羅斯總統蒲亭宣告嚇阻北約染指俄國邊界的目標形成打擊。

彭博（Bloomberg）報導，土耳其國會昨天一致表決通過，批准芬蘭加入北約，好讓俄羅斯的這個北歐鄰國成為北約第31個會員國。

對一年前俄軍入侵烏克蘭後申請加入北約的芬蘭和瑞典而言，這是一大轉向；對北約而言，在芬蘭守衛與俄羅斯大約1300公里長的邊界一事上，這也是個巨變。

芬蘭外長哈維斯托（Pekka Haavisto）在接受彭博電視（Bloomberg TV）訪問時說：「北約的軍事計畫如今必須擴大到我們這個地區，北約必須為芬蘭承擔可能的風險，但我們也要強調，我們有非常強大的軍隊。」

土耳其和匈牙利經多月拖延並將芬、瑞2國入會申請分別處理而無視這兩國去年6月已應邀展開入會程序後，都在本月稍早表示，同意芬蘭單獨入會。

土國總統艾爾段（Recep Tayyip）指控瑞典，在取締土國指為恐怖主義的團體方面還有待努力；匈牙利總理奧班（Viktor Orban）所屬政黨反對瑞典加入北約的原因則是瑞典曾在歐盟（EU）指責匈牙利的法治狀況。

芬、瑞2國自去年夏季受邀之後，已開始融入北約，並出席北約所有會議。不過一旦成為正式會員國，芬蘭還可受惠於北大西洋公約第5條的共同防衛承諾，即一旦遭到攻擊，其他北約會員國必然會馳援，而芬蘭也必須捍衛其他會員國。

芬蘭國際事務研究所（Finnish Institute of International Affairs）研究員艾蘭德（Minna Ålander）在談到加入北約時說：「這是一大改變，背後有許多延續性。」

她說，芬蘭長久以來都是北約的密切夥伴，但入會後「在心態上必須有重大改變，因為現在我們不再孤單，可以期待獲得協助」，而非必須獨力捍衛自己的領土。

芬蘭入會將使北約毗鄰俄羅斯的邊界增長一倍，目前此一邊界只占俄國對外疆界6%。一旦芬蘭入會，在訓練精良且裝備能與北約相容的芬軍協助下，北約對俄國西側的監視能力可以提升。

同時儘管俄國因目前陷入與烏克蘭的戰事而僅構成有限威脅，但北約不願低估俄國在未來戰事結束後重組軍隊的能力。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1120331