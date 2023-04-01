更多編輯台推薦新聞：
奈良美智自曝大學時逃避繪畫 勉勵學子認識藝術以外的世界
文化

奈良美智自曝大學時逃避繪畫 勉勵學子認識藝術以外的世界

台灣詐騙熱搜度去年創高 政治與醫療不實資訊最常見
生活

台灣詐騙熱搜度去年創高 政治與醫療不實資訊最常見

工研院開發植物荷包蛋 低碳零膽固醇含藻類纖維
生活

工研院開發植物荷包蛋 低碳零膽固醇含藻類纖維

電價調漲、北北基計程車起跳價85元 4月新制一次看
生活

電價調漲、北北基計程車起跳價85元 4月新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
學者：台灣半導體貢獻大、承諾較可信 應可比中國先入CPTPP
首頁 / 國際

美民主黨參議員費特曼憂鬱症出院 4月中重返議會

2023/4/1 19:26
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國民主黨聯邦參議員費特曼的辦公室今天表示，數週前住院治療憂鬱症的費特曼已經出院，並且將於4月中旬返回參議院工作。

路透社報導，費特曼（John Fetterman）的辦公室在聲明中引述一名醫師表示，費特曼的憂鬱症如今已經緩解。

費特曼去年11月期中選舉翻轉了原本由共和黨掌握的席位。他若重返參院，對民主黨人來說將是好消息，因為民主黨目前在參院僅以51席對49席勉強掌握多數。

費特曼2月中入住華盛頓地區一家醫院治療臨床憂鬱症。他在勝選前幾個月也發生一場幾乎致命的中風。

根據費特曼辦公室聲明引述的醫師說法，費特曼入院時有嚴重的憂鬱症症狀，包括精力低落、缺乏動力、寡言、睡眠不佳、思考與行動緩慢、有罪惡感和無價值感，但並無自殺念頭。

醫師威廉森（David Williamson）指出，費特曼在住院前的8週期間症狀惡化，他停止進食、只吃流質食物，造成他血壓低落。

不過威廉森表示，費特曼在治療過程中病況改善，他的睡眠恢復，也開始好好進食；但他同時被診斷出有輕度到中度聽力喪失，因此裝上助聽器。

原本擔任賓州副州長的費特曼以他的進步派立場成為全美知名人物。他去年5月中風後，便一直有表達與理解能力問題。

然而費特曼的辦公室今天指出，他在治療憂鬱症過程中與言語及語言專家一同訓練，因此表達能力也已經改善。（譯者：張正芊/核稿：何宏儒）1120401

#費特曼
#美國民主黨
#威廉森
費特曼
期中選舉前曾中風 美聯邦參議員費特曼因憂鬱症住院
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族