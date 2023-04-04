澳洲正式頒布禁令 政府公務裝置全面禁用TikTok

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（中央社雪梨4日綜合外電報導）澳洲政府今天宣布，聯邦政府裝置將全面移除中國短影音應用程式TikTok，在基於安全考量下，跟進許多其他西方國家的做法，禁止在政府公務手機上使用TikTok。

綜合法新與路透社報導，這項禁令凸顯各國愈來愈擔心，中國政府可能利用TikTok這間母公司為北京「字節跳動」（ByteDance）的企業來蒐集用戶數據，藉此推動中國政治相關議程，進而破壞西方國家安全利益。

澳洲檢察總長德雷富斯（Mark Dreyfus）在聲明中表示，這項禁令將「在可行的情況下儘快實施」，未來只有在個案考量並採取適當安全措施的情況下，才會予以豁免。

隨澳洲跟進這項禁令後，由澳洲、加拿大、美國、英國及紐西蘭共同組成的「五眼聯盟」（Five Eyes）情報共享網絡成員，已全數在政府設備上禁用TikTok；法國、比利時及歐盟執委會（European Commission）也已頒布類似禁令。

「澳洲人報」（The Australian）昨晚報導指出，經內政部審查完備後，總理艾班尼斯（Anthony Albanese）已同意在公務領域全面禁用TikTok。

TikTok和總理辦公室並未立即回應置評請求。

「世紀報」（The Age）引述TikTok澳洲及紐西蘭分公司總經理韓特（Lee Hunter）的說法指出，TikTok公司對於透過媒體得知這項禁令感到失望，「儘管我們一再提出，想針對這項政策與政府展開建設性談話」。

澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute，ASPI）資深分析師萊恩（Fergus Ryan）表示，從政府裝置上除去TikTok是件「不費腦筋」的事。

他告訴法新社：「我們多年來都清楚知道，TikTok使用者數據在中國是易於取得的…有鑒於此，在公務手機上禁用這個應用程式是顧慮周全的決定。」

萊恩表示，北京當局很可能會「將這個禁令視為對中國企業的不公平待遇和歧視」。（譯者：張茗喧/核稿：蔡佳敏）1120404