歐中關係因俄烏戰大傷 歐洲領袖接連訪中尋和解

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（中央社北京4日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）正在尋求與中國重啟關係，儘管北京拒絕譴責莫斯科在烏克蘭發動的戰爭，使大和解的前景蒙上陰影。

法新社報導，歐洲多國領袖接連訪問北京，設法推動雙方對話，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）本週也計劃進行重要訪問。

中國2022年12月取消防疫限制以來，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、歐盟理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）和西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）陸續訪問北京。

范德賴恩上週承認，近年來兩國關係變得「更加疏遠和困難」。

她說：「相互了解始於彼此交談。」

歐洲一位大使最近對記者簡報時表示，米歇爾去年12月訪問中國，目的是要重啟歐盟和中國對話。

外交消息人士表示，長期目標是6月或7月在北京舉行中歐峰會。同一消息人士還說，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）很快也會訪問中國。

法國戰略研究基金會（FRS）亞洲部門負責人倪雅玲（Valerie Niquet）告訴法新社：「我們看得到有重新接觸的意願，最重要的是以歐盟的身分參與其中。」

她說，想法是「再度營造正常關係」。

分析家說，從北京的角度來看，讓「關係恢復如常」對他們也有助益。

馬克宏和范德賴恩與中國國家主席習近平會面時，似乎都打算重申歐盟對烏克蘭的承諾。

中國尋求在俄烏戰爭中保持中立，但北京拒絕譴責莫斯科在2022年2月的入侵行為，引發西方譴責。

一位駐北京的歐洲外交官告訴法新社：「中國對烏克蘭戰爭的立場令歐洲失望。」她不太認為中國會被歐盟說服改變立場，因為北京仍將歐洲視為「美國的小弟」，但她表示，中歐恢復面對面會談是正面的發展。（譯者：鄭詩韻/核稿：楊昭彥）1120404