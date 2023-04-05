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耶路撒冷清真寺爆衝突 以色列警方逮捕逾350人

2023/4/5 18:24
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（中央社耶路撒冷5日綜合外電報導）以色列警方發言人今天表示，耶路撒冷艾格撒清真寺（Al-Aqsa mosque）爆發警民衝突後，警方上午已「逮捕超過350名以暴力方式據守清真寺內的人士」。

綜合法新與路透社報導，爆發衝突的清真寺位於東耶路撒冷的舊城（Old City）裡。警方聲明指出，遭逮捕的人包括「蒙面者、扔石塊及煙火者以及涉嫌褻瀆清真寺者」。

這起事件發生在今天清晨，以色列警方進入艾格撒清真寺，和前去做禮拜的民眾發生衝突，此舉在以色列占領的約旦河西岸（West Bank）各地引發巴勒斯坦人強烈反彈，加薩（Gaza）的巴勒斯坦武裝團體並發射火箭越界攻擊以色列。

事發之際正值穆斯林齋月（Ramadan）期間，同時也是猶太人逾越節（Passover）前夕。

當時正在清真寺裡的阿巴斯（Fahmi Abbas）表示：「在清真寺東邊的大院裡，警方發射催淚瓦斯和閃光彈，我沒辦法描述那個場面…然後他們衝進來開始毆打每個人，他們扣留了一些人，並要年輕人臉朝下趴在地上，同時繼續毆打他們。」

以色列警方在聲明中表示，蒙面煽動分子據守在清真寺裡，用爆竹、棍棒和石塊抵抗，安全部隊被迫進入大院，「在多次試圖透過對話讓這些人離開清真寺失敗後，警方被迫進入大院將這些人排除」。

聲明也指出，「警察部隊在大院期間，清真寺內許多不法分子及鬧事者投擲石塊並多次點燃爆竹」，共有2名員警受傷。

至少有9枚火箭由加薩地區射向以色列，引發以色列空襲報復，以軍宣稱攻擊的是武裝團體哈瑪斯（Hamas）生產武器的地點。目擊者說，以軍戰車也砲轟加薩走廊南部邊界圍籬沿線的哈瑪斯陣地。（譯者：張茗喧/核稿：林治平）1120405

#艾格撒清真寺
#以色列
#耶路撒冷
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