北約與亞太4外長聯席會 中俄親密關係成焦點

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

北約與亞太國家舉行外長聯席會，凸顯全球安全議題的跨區域溝通越來越重要。左起澳洲駐歐盟副大使達頓（David Dutton）、日本外相林芳正、北約秘書長史托騰柏格、紐西蘭外長馬胡塔（Nanaia Mahuta）和韓國外交部次長李度勳。（北約提供）中央社記者田習如布魯塞爾傳真 112年4月5日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者田習如布魯塞爾5日專電）北約今天邀日本、韓國、澳洲、紐西蘭4個亞太國家出席外長會議，中國與俄羅斯的親密關係是討論焦點。日本在國際安全的角色也受凸顯，外相林芳正投書歐媒表示將與北約有更多合作，強調不容忍「片面透過武力改變現狀」。

北大西洋公約組織（NATO）今天進行外交部長會議第2天議程，俄烏戰爭仍是主題。昨天跨大西洋兩岸的外長們討論如何建立一個系統性支援烏克蘭的長期計畫，今天則首要討論提高各國防衛支出，以占國內生產毛額（GDP）2%為最低標，接著便是與亞太4國的聯席會議。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在這場閉門會議前表示，安全議題是全球性的，發生在歐洲的事對其他地方也有影響，反之亦然。他並提到中國與俄羅斯的關係越來越親近，北約需與亞太的夥伴共同討論因應。

日本外相林芳正1日出訪北京時，獲得分別與中國外長秦剛、中國國務院總理李強和中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅會面的高規格待遇。他這趟來到北約總部布魯塞爾，也在昨晚被特別安排一場與史托騰柏格的簡短致詞拍照行程，凸顯北約看重日本在亞太安全的角色。

史托騰柏格對林芳正說，「我們正看到一個更危險的世界」，他強調必須確保極權統治者不會以為當他們使用武力、違反國際法時，仍可為所欲為，就像俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）侵略烏克蘭那樣。

林芳正表示：「發生在烏克蘭的事情，也可能發生在世上任何地方。」

歐洲政治新聞網站Politico今天刊出林芳正的專文，其中2次強調「單方面透過武力改變現狀，如同俄羅斯侵略烏克蘭，將絕對不會被容忍」。他提到亞太地區持續出現單方面試圖以武力改變現狀的情況，包括「東海和南海，以及日本周圍的軍事行動」。

林芳正指日本與北約的合作越來越深，包括商訂中的夥伴計畫，將使日本與北約在許多新的安全領域深化關係，例如太空、資安、關鍵新興科技等。他並提到2月土耳其地震時，日本自衛隊參與北約領導的空運救援行動是歷史性里程碑，代表雙方合作關係的新面向。

此外，日本首相岸田文雄在3月閃電出訪基輔時告訴烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），日本決定提供3000萬美元（約新台幣9億1000萬元）挹注到北約對烏克蘭的援助基金，以助其獲得非致命性裝備。

歐盟對外事務高級代表波瑞爾（Josep Borrell）也出席北約與亞太4國外長會議，下週將出訪中國的他在會前表示，歐盟尋求與中國「建設性的交往」，但也期待中國在全球扮演正面、具建設性的角色，特別是在俄烏戰爭上。

波瑞爾指出，歐盟與亞太國家將在5月於瑞典舉行外交部長會議。史托騰柏格則表示，7月北約在立陶宛的元首高峰會，也將延續去年作法，邀請日、韓、澳、紐4國領導人參與。（編輯：張芷瑄）1120405