澤倫斯基抵波蘭求援 北約有意邀請出席峰會

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（中央社布魯塞爾／基輔5日綜合外電報導）北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格已表示，但願北約今夏召開高峰會時，烏克蘭總統澤倫斯基能在座。澤倫斯基今天抵達鄰國波蘭進行正式訪問。

法新社報導，史托騰柏格（Jens Stoltenberg）昨天在北約外長會議後說，「一個獨立而強大的烏克蘭對歐洲－大西洋區的穩定至關重大，因此我們期待在7月（立陶宛首都）維爾紐斯（Vilnius）峰會中能會見澤倫斯基」。

澤倫斯基今天已抵達波蘭訪問，波蘭收容了數百萬烏克蘭難民，並為烏克蘭提供了重要的武器。

法國總統馬克宏也將抵達中國訪問，先前他與美國總統拜登商定，法美兩國將設法與中國交往，期能加速終結俄羅斯逾1年來對烏克蘭的進犯。

路透社報導，美國昨天承諾，再為澤倫斯基政府提供26億美元軍援。俄羅斯塔斯社（TASS）報導，俄國駐美大使館指控美國企圖儘可能拖延這場衝突。

美國再次提供軍援的時機，正當烏克蘭軍隊準備在烏東對俄軍發起反擊的同時，儘管這項行動的精確發起時間尚未透露。

俄烏兩軍目前重點戰場仍在巴赫姆特（Bakhmut），這是位於烏東頓內茨克州（Donetsk）邊緣的礦業城市和運輸樞紐，而頓州大部分已在俄軍控制之下。交戰的兩軍都是傷亡慘重，經數月巷戰和轟炸後，市內已淪為廢墟。

今天上午巴赫姆特的命運依然未卜，俄軍週末表示，已攻占市中心，但烏軍予以否認。

澤倫斯基在華沙（Warsaw）預定會見波蘭總統杜達（Andrzej Duda）和總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki），並探視烏克蘭難民。

波蘭總統幕僚普希達克茲（Marcin Przydacz）說：「烏克蘭方面將請求波蘭和其他外國夥伴提供更多支援，這不令任何人意外…不過我們必須知道，波蘭真的已做了很多事。」

他表示，波蘭已對烏克蘭交付第一批米格戰鬥機。

另一方面，俄國當局表示，白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）今天將前往莫斯科，與俄國總統蒲亭展開兩天會談。

白俄羅斯是蒲亭最堅定的盟友之一，也是俄軍去年2月進攻烏克蘭的攻擊發起地之一。蒲亭上月甚至表示，俄國將在白俄羅斯部署戰術核武。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1120405