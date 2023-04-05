美軍擴建在波蘭軍事基地 強化維護北約東翼安全

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（中央社記者彭維楀華沙5日專電）波蘭國防部長布拉查克（Mariusz Blaszczak）今天出席為美軍擴建位於波蘭西部波維茲（Powidz）的軍事基地剪綵儀式，並說兩國的軍事綜合體將加強波蘭和北約整個東翼的安全。

波蘭國家通訊社（PAP）報導，布拉查克在波維茲基地為一個新的設備儲存設施揭幕。據官員稱，新建的裝備儲存和維護中心（LTESM-C）能容納數千件軍事裝備，包括坦克和技術支援車輛，以及步兵戰車和火砲系統。

有了這些新設施，抵達波蘭執行支援任務的盟軍部隊將在幾天而不是幾週內就能獲得必要裝備。

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布拉查克說：「與美國的戰略夥伴關係，以及波蘭在北大西洋盟友間的積極參與角色，都是我們國土安全的重要支柱。今天，我們將啟動另一項投資，以加強波蘭和北約整個東翼的安全，這個基地是威懾侵略者的方式，也是北約團結的一種表現。」

與此同時，美國駐華沙大使布里辛斯基（Mark Brzezinski）也出席剪綵活動，他指出美國陸軍上個月在波蘭建立了第一個永久駐軍。美國與波蘭不僅加強了雙邊防務合作協議，也同時強化北約及其防禦能力。（編輯：張芷瑄）1120405