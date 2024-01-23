氣旋賈斯伯才剛走 澳洲東北部一個月內再遇風暴

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（中央社雪梨23日綜合外電報導）澳洲氣象局今天表示，珊瑚海（Coral Sea）上的熱帶低氣壓恐發展成氣旋，並於本週稍後襲擊澳洲東北部。一個月前，熱帶氣旋賈斯伯（Cyclone Jasper）才肆虐這個地區。

位於昆士蘭州（Queensland）外海約800公里的這道天氣系統可能增強為3級氣旋，比最危險的風速水準低兩級，料將帶來豪雨和危及性命的暴洪。

澳洲氣象局（Bureau of Meteorology）預報員鮑克爾（Laura Boekel）在記者會中表示：「這道低氣壓正在增強，恐於今晚或明天發展成氣旋…可能會在25日夜間穿越海岸。」

氣象局警告，風暴範圍涵蓋昆士蘭東北部海岸900公里，大堡礁（Great Barrier Reef）沿岸一些觀光城鎮料將出現豪雨，以及時速高達150公里的破壞性陣風。

鮑克爾說，大雨將淹沒已然潮濕的地區，大幅增加山洪爆發的風險。

氣旋登陸後強度將會減弱，但部分內陸地區本週末和下週仍將出現大雨。

鮑克爾說：「這可能是個範圍非常廣、持續時間很長的風暴。」

熱帶氣旋賈斯伯去年12月才為昆士蘭州北部地區帶來嚴重破壞，迫使一些居民逃離家園，也讓一些城鎮斷了對外聯繫。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1130123