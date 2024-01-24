美軍援卡關國會 官員：俄趁機空襲刺探烏軍弱點

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國國防部高階官員今天表示，美國提供烏克蘭的安全援助資金卡在國會的同時，俄羅斯軍隊正以一波又一波的飛彈和無人機執行刺探攻擊行動，試圖找出烏軍弱點。

路透社報導，俄國的刺探攻擊行動包括動用彈道飛彈、巡弋飛彈以及無人機，並試圖迫使烏方消耗寶貴彈藥和空防系統來進行反擊。

美國助理國防部長瓦蘭德（Celeste Wallander）向媒體表示，俄國這些行動「目前尚未成功，烏克蘭人過去幾年已累積很多如何因應俄方這類攻擊的經驗」。

根據烏克蘭空軍說法，俄羅斯今天稍早對烏國多個城市共發射41枚飛彈，烏軍摧毀了其中21枚。

俄烏戰爭即將滿2年之際，美國總統拜登已向國會提出請求，追加614億美元資金來協助供應武器給烏克蘭並補充美國自身庫存。然而，國會共和黨人擋下這筆緊急資金以推動新的美墨邊境安全政策，甚至揚言不惜讓聯邦政府局部關門。

即便白宮的援助請求在國會卡關，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今天表示，華府依舊「堅定不移」地力挺基輔當局。

法新社報導，根據美國財政部文件資料，葉倫在與烏克蘭總理什米哈爾（Denys Shmygal）進行線上會議時除了重申美國立場，同時「強調國會儘快就提供烏克蘭資金援助一事採取行動的重要性」。

美國財政部聲明說：「提供財政支援給烏克蘭將有助烏克蘭打贏這場仗，並推動美國在全球的國安利益。」（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1130124