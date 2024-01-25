巨浪侵襲馬紹爾群島基地打碎窗戶 人員輕傷[影]

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影片來源：New York Post

（中央社馬紹爾群島馬久羅25日綜合外電報導）南太平洋馬紹爾群島一處美國重要軍事基地遭到巨浪侵襲後，駐軍今天仍在清理善後。

法新社、「紐約郵報」（New York Post）報導，瓜加林環礁（Kwajalein Atoll）羅依納墨島（Roi-Namur Island）美國駐防地上週末遭遇巨浪襲擊，美國一些最先進的太空和飛彈追蹤設備部署在當地。

美軍駐防地內部影片畫面顯示，洶湧的海浪將人沖倒、撞開玻璃門並打碎窗戶。

美國軍方表示，120名人員中約有80人必須撤離，一支60人團隊已在評估災損及恢復基本服務。

空拍照顯示，海浪淹沒多個地區，島上基礎設施嚴重受損。

駐軍指揮官摩根（Drew Morgan）在聲明中表示：「清理羅依納墨通道及評估安全性是我們首要任務。」聲明還說：「一旦通道開放，我們就可以來回移動人員和設備，展開復原程序。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，摩根在社群媒體上傳的影片中說，「突如其來的巨浪」僅造成人員輕傷。

美國陸軍表示，在宿舍、用餐、交通和娛樂建築被海水淹過後，可能需要數月才能讓受創的駐防地復原。

CNN氣象學家夏克福（Robert Shackelford）表示，影片似乎顯示有「瘋狗浪」，這種異常巨浪通常不可預測，規模是周圍波浪至少兩倍。夏克福還說，氣候變遷導致海平面上升，加劇了巨浪的影響。（譯者：盧映孜/核稿：李佩珊）1130125