澳洲國慶日期具爭議 數萬人示威反對「入侵日」

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（中央社墨爾本26日綜合外電報導）數以萬計的澳洲民眾今天上街抗議充滿爭議的國慶日「澳洲日」（Australia Day），這一天是紀念歐洲殖民者於1788年抵達雪梨灣，但示威群眾認為這是「入侵日」。

綜合法新社和路透社報導，在雪梨、墨爾本和其他數座城市，大批抗議1月26日「入侵日」的群眾要求變更國慶日期。

對多數澳洲民眾來說，這一天的意義就是放假、烤肉、看板球賽、去海邊玩，以及夏日假期的結束。

但將「澳洲日」定在這一天的決定引發愈來愈多爭議。原住民運動分子認為，歐洲人來到澳洲，開啟了之後長達數百年的文化滅絕運動。

示威群眾今天在雪梨頂著攝氏38度高溫，在豔陽下揮舞黑色、紅色、黃色的原住民旗幟，呼喊著這片土地「過去一直、未來也會永遠」屬於原住民的口號，還有一個橫布條寫著「澳洲種族滅絕沒什麼好驕傲」。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）在一項授予公民身分給16名移民的儀式上說，澳洲日是「我們停下腳步反思我國所有成就的機會」。

他還讚揚澳洲原住民繼承了「全世界最古老的存續文化」，也是澳洲多元化的「基石」。

另外，在澳洲日前夕的墨爾本，船長庫克（James Cook）、維多利亞女王（Queen Victoria）等英國殖民時期人物的雕像遭到破壞。

一座庫克雕像被砍倒，顯然是從小腿處被砍斷；附近一尊維多利亞女王的雕像則遭人塗上紅漆。

民意調查顯示，多數澳洲人希望維持國定假日，但對於變更日期則呈現意見分歧，贊成和反對者約各占一半。

上街示威的雪梨居民康明茲（James Cummings）說：「國慶日不該定在這一天…我們今天遊行支持的重要主題之一，就是找到一個更恰當的日子當作國慶日。」

澳洲約有2600萬人口，其中原住民占3.8%。（譯者：曾依璇/核稿：侯姿瑩）1130126