北半球2024極端寒流現象 巴西發生機率不高

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（中央社記者唐雅陵聖保羅26日專電）2024年初，美國等北半球國家發生強烈的寒流、降雪和攝氏零下30度的低溫，氣象專家預測，今年巴西的冬天也可能出現極端氣候，但不會像美國那樣強烈。

巴西環球新聞農村頻道（Globorural）報導，氣象公司Climatempo的氣象學家路西里奧（Vinicius Lucyrio）指出，巴西可能會發生寒流，但不會像美國那樣強烈，美國的寒流是受極地渦旋（Polar Vortex）影響發生，而極地渦旋位於北極充滿冰冷空氣的低氣壓區域。

路西里奧說明，當極地的嚴寒氣團擴大，就會將酷寒的冷空氣吹向北美洲南部地區，例如美國。但當它接近南美洲時，冷空氣被海洋溫度加熱就會失去極地特徵。因此，即使在一年中最冷的季節，巴西也不太可能面臨如此嚴酷的冬天。

巴西氣象公司Nottus氣象學家布蘭德（Desirée Brandt）預測，2024年巴西的冬天不會很嚴酷，寒流發生頻率不高，但來自南極的冷氣團可能導致氣溫急劇下降和形成霜凍，造成農業、民生等災害。

報導指出，極地渦旋導致溫度驟降，是北半球常見的天氣現象。但2024年初發生得更為劇烈，在美國、加拿大和歐洲國家引發強烈寒流。

寒流在所有惡劣天氣中影響範圍最廣，特徵是至少持續5天氣溫顯著下降，導致某些地區降雪和霜凍。

儘管2023年打破全球高溫的歷史記錄，專家警告說，未來幾年全球變暖將進一步加劇，但極端天氣仍會導致發生類似目前劇烈氣溫下降的寒流現象。

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路西里奧指出，隨著地球持續升溫，氣候系統將發生不可逆轉的變化，地球為尋求平衡的氣候條件，在試圖補償溫度升高的情況下，可能引發強烈寒流，但這種現象不會太頻繁發生。

路西里奧警告說，全球變暖加劇了極端天氣，凸顯環境變化的複雜性及其對天氣模式的影響。2024年，隨著聖嬰現象（El Niño）結束和反聖嬰現象（La Niña）臨近，預計氣候將受到這些現象的快速轉變影響。（編輯：馮昭）1130127