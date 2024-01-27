更多編輯台推薦新聞：
黃色小鴨睽違10年重回愛河灣 霍夫曼：高雄進步創新讓我驚喜
地方

黃色小鴨睽違10年重回愛河灣 霍夫曼：高雄進步創新讓我驚喜

文化幣可以幹嘛？不能買拍立得化妝品 使用規則優惠一次看
文化

文化幣可以幹嘛？不能買拍立得化妝品 使用規則優惠一次看

楊勇緯葡萄牙柔道大獎賽摘銅 本季首面獎牌到手
運動

楊勇緯葡萄牙柔道大獎賽摘銅 本季首面獎牌到手

統一發票112年11-12月千萬獎號碼：63603594
生活

統一發票112年11-12月千萬獎號碼：63603594

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
川普
新聞專題
川普2/300
首頁 / 國際

誹謗女作家案判賠26億元 川普痛批荒謬矢言上訴

2024/1/27 09:42（1/27 09:49 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國前總統川普26日在誹謗官司苦吞敗訴，紐約曼哈頓的陪審團裁定賠償作家卡洛爾（中）8330萬美元（約新台幣26億元）。（路透社）
美國前總統川普26日在誹謗官司苦吞敗訴，紐約曼哈頓的陪審團裁定賠償作家卡洛爾（中）8330萬美元（約新台幣26億元）。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約26日綜合外電報導）美國前總統川普今天在誹謗官司苦吞敗訴，紐約曼哈頓的陪審團裁定賠償作家卡洛爾8330萬美元（約新台幣26億元）。川普隨即在聲明中猛烈抨擊這項裁定「荒謬」且矢言將上訴。

綜合路透社和法新社報導，卡洛爾（E. Jean Carroll）指稱川普否認在近30年前性侵她，從而毀了她作為一位值得信賴的新聞從業人員聲譽。

經過5天審判，由7男2女組成的陪審團在審議不到3個小時後做出裁定，命令川普支付1830萬美元補償性賠償和6500萬美元懲罰性賠償。這項民事裁定金額遠遠超過卡洛爾求償超過1000萬美元（約新台幣3.17億元），判決一出引發聯邦法院現場一陣驚呼。

川普稍早曾出庭，一度怒氣沖沖地離席，隨後又返回結辯。法庭人員宣讀賠償金額時，他不在法庭上。

77歲的川普在社群媒體發文表示他將上訴。80歲的卡洛爾摟著兩名律師離開法院時沒有回答媒體提問。

卡洛爾2019年11月控告川普在他當年6月仍是總統時，否認曾於1996年在曼哈頓的百貨公司更衣室性侵她。

這位前時尚雜誌Elle專欄作家表示，川普「破壞」她作為一位講真話、受人尊敬的新聞從業人員聲譽。她也說有必要求處懲罰性賠償，以防止川普繼續誹謗她。

川普則堅稱不認識卡洛爾，並稱她編故事是為了提高她的回憶錄銷售量。

去年5月另一起民事案件中，紐約另一個陪審團裁定川普須就2022年10月類似的否認情事賠償卡洛爾500萬美元（約新台幣1.58億元），當時裁定川普須就誹謗和性虐待情事負法律責任。目前川普仍在上訴階段。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1130127

#川普
#卡洛爾
延伸閱讀
案件回顧／美專欄作家指控曾遭性侵 川普作證影片公開川普告紐約時報遭駁回 法官命令全額償還訴訟費用川普被控詐欺現身紐約法院應訊 屢與法官爆衝突美國總統大選 路透：4理由讓川普有機會重返白宮
川普
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
川普有望捲土重來 世界領袖未雨綢繆
172.30.142.26