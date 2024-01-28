葉門叛軍發布18分鐘影片 針對美國以色列假想目標軍演

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（中央社葉門首都沙那27日綜合外電報導）葉門叛軍「青年運動」（Houthi）今天釋出一段18分鐘影片，顯示叛軍戰士身穿軍服針對美國和以色列假想目標進行軍事演練。

法新社報導，這支由「青年運動」軍事宣傳部發布的影片，顯示戰士以火箭推進榴彈襲擊建築物、悍馬車（Humvees）以及懸掛美國和以色列國旗的戰車。

美英兩軍近來發動聯合空襲，目的在削弱「青年運動」鎖定攻擊行經紅海船隻的能力。「青年運動」宣稱他們在紅海攻擊商船的行為，是為了聲援加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦人；以色列正在加薩與巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）交戰。

美國也接連單方面進行空襲，但「青年運動」矢言持續攻擊行動。

青年運動旗下的馬西拉電視台（Al-Masira）表示，美軍和英軍對葉門主要石油出口碼頭、荷台達省（Hodeida）拉斯伊薩港（Ras Issa）發動兩次空襲。

華府與倫敦均未立即證實消息；而青年運動並沒有提供攻擊細節或受損程度。

前一晚，青年運動稱他們的飛彈擊中由英國企業代表跨國貿易公司托克集團（Trafigura）運行的馬林魯安達號（Marlin Luanda）油輪。

美軍中央司令部（US Central Command）證實這場襲擊事件，並說事件引發大火，所幸在美國、印度和法國海軍迅速因應下得以迅速撲滅，且沒有造成人員傷亡。美軍中央司令部並表示，馬林魯安達號仍然適航並已重返先前的航線。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1130128