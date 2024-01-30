日本半世紀通緝犯桐島聰病逝 親屬不願領遺體

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（中央社記者戴雅真東京30日專電）曾犯下一連串企業爆炸攻擊案，被通緝近半世紀的「東亞反日武裝戰線」成員桐島聰因末期胃癌病逝。目前他的真實身份仍確認中，最新消息傳出，桐島聰的親屬無人願意領取他的遺體。

調查相關人士表示，桐島聰數十年來一直以「內田洋」的假名在神奈川縣藤澤市南部的一間土木工程公司工作。他因為罹患胃癌末期住院，自知死期將近，於25日向院方表示，「我就是桐島聰，想用真名走完人生最後一程」，隨後病情惡化，於昨天病逝，享年70歲。

他的遺體目前暫時安置在醫院，確認身份後將決定是否由親屬領走。

但媒體今天報導，調查人員表示，桐島聰的親屬都不願意領取他的遺體。

桐島聰從未被逮捕，因此指紋和DNA均未登記在警方資料庫中。警視廳已經取得桐島聰多名親屬的DNA，正在進行鑑定。如果確認他就是桐島聰，公安部將向檢方遞交嫌疑人已死亡的相關文書。

桐島聰是激進派團體「東亞反日武裝戰線」成員之一。1975年4月18日，還在上大學的桐島聰涉嫌在東京都銀座的韓國產業經濟研究所入口大門附近裝置定時炸彈，隔天爆炸，導致建築物部分受損。他在5月遭警方通緝，在澀谷區領取一些現金，並和廣島縣老家的父親通過電話後，自此消失得無影無蹤。49年來，沒人知道他的下落，他的逃亡生涯也成謎。

不過，日媒今天報導，據傳桐島聰自爆身份後告訴調查人員，「逃亡過程中完全沒有得到他人幫助」。

目前無法確定桐島聰是否曾潛逃海外，他也沒有保險證或其他身分證件。但他過去曾在餐廳等地結識一些友人，警視廳公安部表示，將以桐島聰的社會關係去追查他是否曾得到協助。（編輯：韋樞）1130130