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中國2023年超越日本 躍居全球最大汽車出口國

2024/1/31 17:44
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（中央社東京31日綜合外電報導）日本汽車工業協會（JAMA）今天公布的數據顯示，中國於2023年超越日本成為全球最大汽車出口國。

數據指出，日本2023年汽車出口442萬輛。相較之下，根據中國汽車工業協會（CAAM）本月的報告，中國去年出口量為491萬輛。

中國海關當局的統計數據甚至更高，達到522萬輛，年增率高達57%。

中國的每月汽車出口量已經超過日本，但今天的數據證實，中國的全年汽車出口量也超越日本、排名世界第一。

不同於中國汽車製造商，包括豐田（Toyota）在內的日本車商也在其他國家大量生產汽車。豐田昨天再度蟬聯全球銷售量最大的車商。

中國汽車產業近年來蓬勃發展，很大程度上是因為大規模投資電動車，而日本企業在這項領域一直抱持謹慎態度。

日本汽車製造商長期以來，一直將賭注押在結合電池動力和內燃機引擎的混合動力車，例如豐田Prius油電車。

中國車商比亞迪（BYD）本月奪走美國電動車大廠特斯拉（Tesla）的純電動車銷售冠軍寶座，比亞迪充分利用北京政府對於電動車這項新興產業的大力支持。（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）1130131

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