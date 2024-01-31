韓國新林站隨機攻擊犯 一審判處無期徒刑

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（中央社記者廖禹揚首爾31日專電）韓國首爾市地鐵新林站附近街道去年7月發生隨機傷人事件，造成1死3傷，犯案的34歲嫌犯趙善（音譯）今天在法院一審獲判無期徒刑。

首爾中央地方法院今天就新林站隨機傷人案件做出上述判決，且因先前對趙善進行測試結果顯示再犯風險高，法院要求趙善即使獲釋，30年內仍必須穿戴可隨時追蹤所在地的電子腳鐐。

法院表示，趙善罪行極為殘忍暴力，造成社會大眾恐慌不安，並引起多件模仿及類似犯罪，為避免社會大眾公民權益再遭影響，當庭認為應將嫌犯永遠隔離，因此判處僅次於死刑的無期徒刑。

趙善涉嫌在去年7月21日下午，於地鐵新林站4號出口附近街道持凶器隨機攻擊素未謀面的路人，一名22歲男性遭多次刺殺身亡，另有3名男性也遭刺傷，趙善被控殺人及殺人未遂。

韓聯社報導指出，趙善在接受調查時曾供稱，因為感到自卑，想讓看起來很幸福的人變得不幸才犯下罪行；但在出庭陳述時又改變態度，強調自己患有精神疾病。經過調查，趙善在犯案的2到3天前開始出現被害妄想症狀。

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不過，鑑於趙善事前備妥凶器、針對致命部位刺殺被害人等，法院仍判斷趙善並非完全失去自控能力，僅算是精神耗弱，即使如此，綜合考量所有因素，法院仍未因此予以輕判。至於為何未依檢方要求判處死刑，法院表示趙善當時因其他案件處於自暴自棄狀態，並非長期謀劃犯案，加上精神狀況確實不穩定，認為罪不致死。

新林站隨機傷人事件發生後，網路陸續出現殺人預告，也有數件實際攻擊案件在韓國各地發生，引起社會大眾不安，政府也因此投入大量警力搜捕追蹤。（編輯：陳惠珍）1130131