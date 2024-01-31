韓國首座液化氫廠竣工 盼推動氫能產業快速成長

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影片來源：KNN 뉴스

（中央社記者廖禹揚首爾31日專電）位於韓國慶尚南道昌原市的昌原液化氫工廠今天舉行竣工儀式，成為韓國首座液化氫工廠，年產量估可達1825公噸；SK E&S及曉星等韓國大廠旗下液化氫工廠建設也邁入最後階段，今年起可望帶動韓國氫能產業快速成長。

根據韓國KNN電視台報導，設於斗山恆能（Doosan Enerbility）昌原園區內的「昌原液化氫工廠」今天正式完工，成為韓國國內第一座可生產、供給液化氫的設施，每天可生產5公噸、一年最多1825公噸液化氫，可供200台氫能公車充電，也能用於火箭燃料、半導體製程所需的氟化氫等多種領域。

氫在常溫下一般以氣體形式存在，在零下253度才會呈現液態，在相同空間內可儲存的液態氫為氣體的8倍，有利於做為大型火箭引擎燃料使用。目前只有美國、俄羅斯、法國等航太產業先進國家擁有生產液化氫的設施與技術。

2021年起開工建造的昌原液化氫工廠利用天然氣重組製氫，再以冷卻箱將氫氣冷卻製成液化氫；除了冷卻箱外的輔助設備，液化氫運送及儲存設備都導入國內產業技術。啟用後除昌原地區的企業、研究團隊外，也將供給慶尚道地區使用。

昌原市表示，待液化氫儲槽在今年下半年正式普及後，液化氫工廠將正式啟用，市內的部分加氫站也將改為液化氫充電站，供給氫能公車及一般氫能車充電使用。

除斗山恆能與昌原產業振興院、韓國產業園區公團合資建設的昌原液化氫工廠外，SK E&S及曉星集團旗下的液化氫工廠建設也邁入最後階段。韓媒大韓經濟報導，SK E&S仁川廠已進入試營運階段，每年產量估達3萬公噸；曉星與德國林德集團（Linde）合作的液化氫廠則預計在3月完工，並配合在韓國各地建設30座液化氫充電站。（編輯：陳惠珍）1130131