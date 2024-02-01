俄異議樂團泰巡演被捕 發文證實轉赴以色列

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（中央社曼谷1日綜合外電報導）根據樂團官方臉書（Facebook）發布的消息，因移民控罪在泰國被關押的俄羅斯－白俄羅斯異議樂團Bi-2，今天已離開泰國飛往以色列。

法新社報導，由於Bi-2曾批評俄羅斯總統蒲亭（ Vladimir Putin）和烏克蘭戰爭，外界擔心他們會被驅逐到俄羅斯，並在俄國遭到迫害。

由泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）擔任主席的國家安全會議（National Security Council）昨天負責處理此案，今天清晨，樂團臉書證實團員已經離開泰國。

臉書貼文寫道：「Bi-2樂團所有音樂人都已安全離開泰國，前往特拉維夫（Tel Aviv）。」

Bi-2多名成員擁有雙重國籍，包括以色列和澳洲。

Bi-2上週在普吉島（Phuket）演出後被拘留。泰國官員表示，他們是因為未取得正確的工作許可而被捕，後被轉至曼谷的移民拘留中心。

Bi-2泰國演唱會的主辦單位則表示已取得所有必要的許可，但當局誤發給Bi-2旅遊簽證。

Bi-2在俄羅斯是知名樂團，2022年，他們因拒絕在掛有支持俄烏戰爭布條的場地表演，而被取消演出，之後他們就離開俄羅斯。

Bi-2創團成員曾公開譴責蒲亭政府，說蒲亭政府只讓他感到「厭惡」，還指責蒲亭「毀了」俄羅斯。

國際人權組織「人權觀察」（Human Rights Watch）本週稍早敦促泰國釋放Bi-2，稱他們如果返回俄羅斯將面臨「迫害」。

人權觀察說，俄羅斯外交部去年因Bi-2反對俄烏戰爭，而將主唱波特尼克（Egor Bortnik）列為「外國代理人」。

流亡的白俄反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）昨天也介入此事，敦促泰國「找到解決方法」確保Bi-2自由。

季哈諾夫斯卡婭在社群媒體平台X表示：「我擔心成立於白俄的搖滾樂團Bi-2狀況，現在完全清楚了，俄羅斯就是驅逐這支樂團行動的幕後黑手。」（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1130201