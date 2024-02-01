日本北陸新幹線3/16延伸至敦賀 盼助強震後復甦

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（中央社東京1日綜合外電報導）日本北陸新幹線從金澤站到敦賀站的延伸路線預計3月16日通車，由於今年元旦發生的能登半島地震為北陸地方帶來明顯影響，當地民眾期盼藉由通車帶動遊客回流助北陸地方復甦。

日本產經新聞報導，JR西日本公司今天針對北陸新幹線延伸路線舉辦媒體試乘會，並公開高度約37公尺的日本最高新幹線車站「敦賀站」站體內部等樣貌。

這是北陸新幹線繼2015年3月從長野站到金澤站區間通車以來，時隔約9年再度延伸路線。隨著延伸至敦賀站屆時正式通車，搭乘新幹線從東京站前往敦賀站，將比使用特急列車等縮短約50分鐘交通時間。

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在今年元旦發生的能登半島地震仍明顯留有影響的情況下，這次北陸新幹線延伸路線通車被期待有助北陸地方復甦。

福井縣蘆原市溫泉旅宿地震後相繼出現訂房遭取消的情況，隨著這次延伸路線，新幹線列車將停靠位於蘆原市內車站。市內一家紀念品店的女性人員說，受到地震影響，連溫泉街市區的遊客都銳減，希望新幹線延伸後能帶動遊客回流。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1130201