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日本19歲殺人縱火犯自行撤回上訴 死刑確定

2024/2/2 16:22（2/2 16:50 更新）
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影片來源：ANNnewsCH

（中央社記者戴雅真東京2日專電）日本甲府市2年多前發生一起19歲男子入侵民宅殺害一對夫妻並縱火的命案，甲府地方法院1月對被告宣判死刑。日本媒體今天報導，這名男子撤回辯方為他提起的上訴，確定死刑判決。

這起事件發生在2021年10月，當時就讀甲府市通信制高中、19歲的遠藤裕喜入侵單戀的學妹住家，殺死學妹50幾歲的雙親，並縱火將該女住家燒毀。

甲府地方法院1月18日判處被告死刑，認定「犯罪當時，被告具有完全責任能力，即使考慮到他的年齡，也不構成迴避判處他死刑的理由」。

對此，辯方表示「很遺憾對於各爭議點的辯論並未被納入裁量，法院對於本起事件的考量不足」，並在2月1日向東京高等裁判所提起上訴。

不過，據知被告已經自行撤回上訴，因此一審的死刑判決確定。

日本在2022年4月把成年年齡從20歲下調至18歲，少年法也隨之修正。過去規定「未滿20歲為少年」，修法後，18歲及19歲被列為「特定少年」，與實際上的「未成年人」區別對待。這是該法實施以來，首次有「特定少年」被判死。此外，考量這起事件的重大性、惡劣性質及對社會所造成的影響等，「特定少年」被以實名報導。

判決出爐3天前，遠藤曾與記者會面，他當時表示：「律師對我說，出於職責他會提起上訴，但我會撤回。」

當被問到「你想被判處死刑嗎？」遠藤說：「沒錯。」他用左手撐著下顎，淡淡說道：「活著太痛苦了。」「我相信死亡很痛苦，但比不上養父對我的虐待，還有過去的痛苦回憶。」

他說：「我想要盡快解脫。雖然有人關心我，也來面會，但我的想法沒有改變。」

遠藤的生父在出庭時表示，他在遠藤讀小學的時候因為竊盜事件被捕，然後離婚，這些事情對遠藤的性格產生很大影響。遠藤小學的導師則表示，遠藤非常內向，不善於表達自己的情緒，也不善社交，有時會拒絕上學。（編輯：陳惠珍）1130202

#日本
#死刑
#遠藤
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