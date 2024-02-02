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提升效率還是侵害自由 德國「難民付款卡」引發討論

2024/2/2 22:49
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（中央社記者林尚縈柏林2日專電）德國最近推出針對尋求庇護者的「難民付款卡」，引發討論。這項創新措施透過電子卡代替傳統的現金方式發放福利，旨在提升行政效率並減緩難民潮湧入德國。然而，此措施也遭到反對者批評，憂心付款卡會侵犯個人自由並加劇德國社會對難民的歧視。

去年11月，德國聯邦議會同意將難民付款卡納入移民政策改革計劃。近日，多數邦政府在卡片的使用標準與發放細節上達成共識，預計於今年夏天正式實施。

根據「避難申請者福利法」（Asylbewerberleistungsgesetz），目前生活在德國的尋求庇護者每人每月可向政府領取約400至500歐元的補助，實際金額依個人家庭狀況以及所在地區而有所不同。

新政實施後，各邦政府將以電子方式將福利金直接匯入付款卡，持卡者可在德國境內使用這些資金進行消費，但無法進行現金提領或轉帳。

基民盟（CDU）和自民黨（FDP）是這項政策的主要支持者。他們認為，難民付款卡有助減少非法移民和人口販賣，並可以防止社會福利金被轉移到難民原籍國。

基民盟黑森邦邦長萊茵（Boris Rhein）1月31日宣布跟進此政策時強調，這項控制難民潮的措施是「減少德國對尋求庇護者吸引力的重要一步」。

自民黨主席、財政部長林德納（Christian Lindner）則認為，藉由電子支付，政府可以透過數位方式更有效管理福利津貼的流向，減少行政負擔，近一步提高德國社會福利系統的透明度與效率。

不過，這項政策並非毫無爭議。支持更開放和包容移民政策的左翼黨（Die Linke）和綠黨憂心，這種限制性的支付方式可能會侵害尋求庇護者的基本權利。例如，付款卡可能限制購買特定商品，如酒精飲料，且其獨特的設計可能在使用時暴露持卡人的難民身分。這些因素將加劇尋求庇護者在德國社會中被邊緣化和受歧視的程度。

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針對付款卡政策引發的正反辯論，移民融合問題專家、憲法學者佛蘭德（Hans Vorländer）提出質疑。他認為，福利制度本身並不是影響難民選擇目的國的主要「拉力因素」（Pull-Faktoren），吸引尋求庇護者移民到德國的原因更多是來自德國的政治穩定、經濟機會和難民自身的人際網絡。

佛蘭德強調，各邦執政當局應該深入了解移民背後的動機和行為，吸收反對者的意見，持續優化付款卡施行細則，才能制定出更有效且保障尋求庇護者的移民政策。（編輯：周永捷） 1130202

#林德納
#德國
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