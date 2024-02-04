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札幌雪祭睽違4年大規模登場 3會場展出196座雪冰雕

2024/2/4 16:58
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（中央社東京4日綜合外電報導）日本北海道冬季特色活動之一的「札幌雪祭」今天在札幌市開幕，這是受COVID-19疫情影響睽違4年再度在3個會場大規模舉辦，並恢復餐飲攤位出攤，總計展出196座雪雕及冰雕。

日本放送協會（NHK）報導，今年雪祭是睽違4年再度以COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前規模舉辦。

今天在會場可以看到許多跟家人來訪的日本民眾及外國觀光客，一名跟家人從東京來玩的40多歲女性說，一直期待今天的到來，「（雪雕或冰雕）很巨大且壯觀」。

時事通信社報導，過去受到COVID-19疫情影響暫停出攤的餐飲攤位，今年也恢復出攤。遊客可在札幌市內3個會場盡情觀看196座冰雕及雪雕。今年展期到2月11日止。

作為主會場的大通公園內，可以看到包括日本旅美球星大谷翔平在內的各種造型雕像。

去年雪祭是疫情後時隔3年實體舉辦，總計吸引約175萬人到場參觀。不過，去年為防疫考量，部分會場並未開放餐飲攤位出攤。

今年雪祭規模整體來說跟疫情前無異，執行委員會負責人員說，希望今年國內外遊客都能盡情樂在雪祭中。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1130204

#大谷翔平
#日本
#札幌雪祭
大谷翔平
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