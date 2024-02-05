聯準會主席：美國債正走在無法支撐的道路上

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（中央社紐約4日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）在今天播出的訪談中表示，美國國債正走在「無法支撐」的道路上，是解決這個問題的時候了。

法新社報導，根據美國財政部數據，美國國債目前超過34兆美元。

鮑威爾在哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞節目「60分鐘」（60 Minutes）中表示：「從長遠來看，美國正走在無法支撐的財政道路上，美國聯邦政府正走在無法支撐的財政道路上，意味債務膨脹速度快於經濟成長速度。」

他在1日錄製的訪談中表示：「差不多是時候，或者說早就過了時候，民選官員應該重新認真討論如何讓聯邦政府重回可持續的財政道路。」

聯準會上週連4次在會議中決定維持利率不變，儘管當時表示「實現就業和通膨目標的風險正在趨向更好的平衡」，但也暗示近期不會降息。

鮑爾在哥倫比亞廣播公司的訪談中重申這一立場，並表示，在3月聯邦公開市場委員會（FOMC）下次會議上不太可能降息。

被問到要符合何種條件才會降息，鮑爾說：「是不用比我們看到的更好或一樣好，只要不錯就可以。」（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1130205