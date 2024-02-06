烏克蘭出身佳麗坦承當醫師小三 辭日本小姐后冠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者戴雅真東京6日專電）第56屆「日本小姐」由烏克蘭出身、已取得日本國籍的椎野卡洛琳娜（音譯）奪后冠，但她隨後被爆出與已婚男不倫戀。她5日坦承當第三者，向對象的妻子、家人與相關人士表示歉意並辭去后冠，個人IG帳號也刪去奪后當天照片。

事件爆發後，椎野的經紀事務所起初在社群網站X發文表示，與本人確認後，並沒有發生過「週刊文春」報導的「不貞行為」。不過，她昨天轉變態度發表道歉文，並在今天凌晨把得獎當天的照片刪除。

她的事務所5日更新發文，宣布與椎野解約，理由是她在得知約會對象、45歲的美容外科醫師前田拓摩已婚後，依舊與對方繼續交往。主辦選美的日本小姐協會也宣布，椎野已經出於「個人因素」辭退日本小姐，本屆后冠從缺。

日本小姐協會在官網以會長和田薰的名義發布聲明表示，「對於造成一連串騷動，我們真摯地承擔責任。對於給予比賽支持的贊助商、評審及所有相關人士造成不便，我們深感歉意。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

椎野雙親都是烏克蘭人，由於母親與日本籍男性再婚，在5歲時移居日本。她除了以26歲年紀奪冠創歷屆日本小姐最年長紀錄，也是在日本小姐選美比賽各獎項中，第一位出身歐洲的獲獎佳麗，但僅2週就因不倫戀而辭退。

2月1日發行的「週刊文春」報導，椎野曾與一名已婚醫師約會，還會和對方在自己家裡見面。這名醫師相當有名，隸屬於某藝能事務所旗下。後有媒體揭露，這名已婚醫師就是前田拓摩。前田因為勤於鍛鍊，身材相當健美而有「筋肉醫師」的封號。（編輯：馮昭）1130206