親俄美國保守派主持人卡爾森 近期將訪問蒲亭

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（中央社莫斯科6日綜合外電報導）與美國前總統川普關係密切的美國脫口秀主持人卡爾森今天表示，他人在莫斯科，準備採訪俄羅斯總統蒲亭。卡爾森以激進的保守觀點而聞名，贏得大批右翼追隨者。

卡爾森（Tucker Carlson）沒有具體說明採訪將在何時播出，但提到可以在他的個人網站免費觀看。

作為共和黨政治活動關鍵人物，卡爾森經常訪問美國前總統川普，也常因散布假消息和發表充滿種族主義及仇恨言論備受批評。

法新社報導，卡爾森在社群媒體X發布影片說：「我們來這裡是為了採訪俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），我們很快就會這樣做。顯然這樣的採訪有風險，所以我們仔細考慮好幾個月了。」

卡爾森去年4月丟掉福斯新聞頻道（Fox News）黃金時段主播地位後，在馬斯克（Elon Musk）旗下的X推出一檔節目。

卡爾森與福斯新聞分手的消息曝光後，俄國國營媒體「今日俄羅斯」（RT）隨即在社群媒體向卡爾森招手。這個俄國官媒過去曾發表對卡爾森表達支持的文章。

卡爾森表示，馬斯克已經「承諾，不會壓下或阻止」他在X上發布蒲亭的訪談。

卡爾森因與川普長期交往而聞名，他這趟行程以及將與蒲亭會面的傳聞，已經引來美國自由派媒體評論員的強烈譴責。

俄羅斯官方媒體大幅報導卡爾森對莫斯科的訪問，發布這位備受爭議的主持人在機場以及著名的莫斯科大劇院（Bolshoi Theatre）觀看芭蕾舞劇的照片。

卡爾森在影片中為訪問俄國首都莫斯科辯護。他說，這是自費旅行採訪。

卡爾森說：「我們從事新聞業，職責是告訴人們資訊。這場正在重塑整個世界的（與烏克蘭的）戰爭已經打了兩年，大多數美國人卻都不知情。」

「他們並不真正知道這個地區正在發生什麼，在俄羅斯或600英里外的烏克蘭，但他們應該知道，他們為此付出了很大的代價。」

卡爾森抨擊美國媒體對烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的多次採訪常常是「阿諛奉承」，目的是放大烏克蘭領導人的要求，即「美國更深入地」介入戰爭並「為此付出代價」。

卡爾森說：「這不是新聞，這是政府宣傳。」

卡爾森宣布這一消息之際，美國總統拜登今天表示，如果國會不能為烏克蘭對抗俄羅斯攻擊提供新的美國資金，就是正中克里姆林宮下懷。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1130207