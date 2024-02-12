海防台商冬令救濟20餘年 越南孤兒院幼童上前要抱抱

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（中央社記者陳家倫河內12日專電）海防台商會自1998年起每年號召冬令救濟，今年line群組上捐款如常一筆筆湧入，一下子就籌得新台幣86萬餘元，眾人發放物資與小紅包給越南貧困與弱勢家庭，盼善盡企業責任。

越南台灣商會海防分會（海防台商會）冬令救濟的傳統已26年，除了到當地孤兒院、老人院、特殊教育學校慰問，並透過越南紅十字會、慈濟媒介海防市（Hai Phong）與海陽省（Hai Duong）需要幫忙的貧困與弱勢家庭。

海防台商會會長王坤生向中央社表示，這次冬令救濟一共籌募到6.7億越南盾（約新台幣86.4萬元）善款，除了發送物資、禮品外，還給每名受贈者30萬至40萬越南盾的小紅包，希望大家可以過個好年。

海防台商會每到年底都會針對當年度冬令救濟設定募款目標，並在line群組公告讓大家樂捐。商會秘書處收到款項後，便在line上公告，這些捐款者陸續以企業、個人或「無名氏」身分慨捐，幫助迅速達標。

海防台商會目前會員數有130多家，會員幾乎都從事製造業，包括製鞋、成衣、電子廠等。王坤生表示，製造業台商都比較草根，在越南待久了對越南很有感情，也自我期許要做個「有溫度的台商」。

王坤生說，每次在line群組發動募款，「大家都很積極響應，完全不用私下打電話拜託」。他說，製造業管工廠很忙，放假就想要休息，不喜歡應酬，但說到要捐款都不落人後、很願意出錢做公益。

為確保捐贈的物資品質，海防台商會幹部親自找上大盤商採購與議價，最終再將油品、白米等裝入印有海防台商會的提袋中，前後共耗費半個月時間。王坤生堅持，食安很重要，找大盤商買品質更好、價格更實在。

王坤生與越南台灣商會聯合總會名譽總會長高國華、海防台商會名譽會長陳威銘及商會幹部一行共15人在農曆年前展開捐贈活動。抵達孤兒院時，幼童見到熟悉的台商身影主動跑上來「要抱抱」，畫面溫馨感人。

海防台商會長年致力於公益，王坤生觀察，隨著越南經濟發展，民眾生活條件轉好，以往到訪孤兒院時，院內都有約100名孤兒，今年剩70名左右；以前貧困弱勢家庭都走路或騎腳踏車，現在幾乎都有機車可以騎。

儘管如此，王坤生說，貧困弱勢是比較而來的，且樣態也一直在改變，包括城鄉差距、貧富不均、健康意識待提升等。因此，海防台商會除繼續維持冬令救濟傳統，明年還考慮邀請台越醫師前往偏鄉義診。（編輯：周永捷／郭中翰）1130212