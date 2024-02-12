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海防台商冬令救濟20餘年 越南孤兒院幼童上前要抱抱

2024/2/12 10:26（2/12 11:08 更新）
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海防台商會冬令救濟的傳統已有26年。圖為海防台商會會長王坤生（前右3）、越南台灣商會聯合總會名譽總會長高國華（前左5）、海防台商會名譽會長陳威銘（前左3）率領商會幹部前往孤兒院發放物資。（海防台商會提供）中央社記者陳家倫河內傳真 113年2月12日
海防台商會冬令救濟的傳統已有26年。圖為海防台商會會長王坤生（前右3）、越南台灣商會聯合總會名譽總會長高國華（前左5）、海防台商會名譽會長陳威銘（前左3）率領商會幹部前往孤兒院發放物資。（海防台商會提供）中央社記者陳家倫河內傳真 113年2月12日
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（中央社記者陳家倫河內12日專電）海防台商會自1998年起每年號召冬令救濟，今年line群組上捐款如常一筆筆湧入，一下子就籌得新台幣86萬餘元，眾人發放物資與小紅包給越南貧困與弱勢家庭，盼善盡企業責任。

越南台灣商會海防分會（海防台商會）冬令救濟的傳統已26年，除了到當地孤兒院、老人院、特殊教育學校慰問，並透過越南紅十字會、慈濟媒介海防市（Hai Phong）與海陽省（Hai Duong）需要幫忙的貧困與弱勢家庭。

海防台商會會長王坤生向中央社表示，這次冬令救濟一共籌募到6.7億越南盾（約新台幣86.4萬元）善款，除了發送物資、禮品外，還給每名受贈者30萬至40萬越南盾的小紅包，希望大家可以過個好年。

海防台商會每到年底都會針對當年度冬令救濟設定募款目標，並在line群組公告讓大家樂捐。商會秘書處收到款項後，便在line上公告，這些捐款者陸續以企業、個人或「無名氏」身分慨捐，幫助迅速達標。

海防台商會目前會員數有130多家，會員幾乎都從事製造業，包括製鞋、成衣、電子廠等。王坤生表示，製造業台商都比較草根，在越南待久了對越南很有感情，也自我期許要做個「有溫度的台商」。

王坤生說，每次在line群組發動募款，「大家都很積極響應，完全不用私下打電話拜託」。他說，製造業管工廠很忙，放假就想要休息，不喜歡應酬，但說到要捐款都不落人後、很願意出錢做公益。

為確保捐贈的物資品質，海防台商會幹部親自找上大盤商採購與議價，最終再將油品、白米等裝入印有海防台商會的提袋中，前後共耗費半個月時間。王坤生堅持，食安很重要，找大盤商買品質更好、價格更實在。

王坤生與越南台灣商會聯合總會名譽總會長高國華、海防台商會名譽會長陳威銘及商會幹部一行共15人在農曆年前展開捐贈活動。抵達孤兒院時，幼童見到熟悉的台商身影主動跑上來「要抱抱」，畫面溫馨感人。

海防台商會長年致力於公益，王坤生觀察，隨著越南經濟發展，民眾生活條件轉好，以往到訪孤兒院時，院內都有約100名孤兒，今年剩70名左右；以前貧困弱勢家庭都走路或騎腳踏車，現在幾乎都有機車可以騎。

儘管如此，王坤生說，貧困弱勢是比較而來的，且樣態也一直在改變，包括城鄉差距、貧富不均、健康意識待提升等。因此，海防台商會除繼續維持冬令救濟傳統，明年還考慮邀請台越醫師前往偏鄉義診。（編輯：周永捷／郭中翰）1130212

海防台商會的會員以製造業為主，平日管工廠很忙，沒什麼時間休息應酬，但喜歡做公益，商會冬令救濟的傳統已維持26年。圖為海防台商會幹部與越南紅十字會人員一起發放物資給越南貧困弱勢家庭。（海防台商會提供）中央社記者陳家倫河內傳真 113年2月12日
海防台商會的會員以製造業為主，平日管工廠很忙，沒什麼時間休息應酬，但喜歡做公益，商會冬令救濟的傳統已維持26年。圖為海防台商會幹部與越南紅十字會人員一起發放物資給越南貧困弱勢家庭。（海防台商會提供）中央社記者陳家倫河內傳真 113年2月12日
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