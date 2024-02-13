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AI熱潮加持 輝達市值一度超越亞馬遜

2024/2/13 08:48（2/13 08:55 更新）
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圖為輝達公司美國總部外觀。（路透社）
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（中央社班加羅爾12日綜合外電報導）美國晶片大廠輝達公司（NVIDIA Corp.）在人工智慧（AI）熱潮加持下，市值今天短暫超越亞馬遜公司（Amazon.com Inc.），成為美國市值第4高的企業。

路透社報導，根據倫敦證券交易所集團（LSEG）數據，輝達股價達到734.96美元創新高，市值1.82兆美元，超越網路零售巨擘亞馬遜的1.81兆美元，緊追谷歌（Google）母公司Alphabet的1.87兆美元。

輝達上次市值超越亞馬遜是在2002年，當時兩家公司市值都低於60億美元。

亞馬遜日前公布的第4季營收超乎預期後，投資人紛紛將焦點放在輝達預定21日公布的財報。

由於輝達股價今年以來漲幅47%，成為標準普爾500指數漲幅最大公司，市場對財報寄予厚望。

輝達一年前的季度財報亮眼且業績預測強勁，這家晶片設計大廠成了業界領頭羊，供貨給致力於聊天機器人和影像建立等所謂生成式AI的科技公司。

對AI需求強勁的看好激勵了輝達股價上漲，成為所謂美股「豪勇七蛟龍」（Magnificent Seven）中表現最佳，過去12個月內飆漲223%；Meta Platforms以163%的漲幅居次。

微軟（Microsoft）在1月超越蘋果（Apple）成為全球市值最高的公司；Alphabet排名第3。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1130213

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